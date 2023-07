De Antwerpse galerie van Marlene Dumas en Luc Tuymans sluit na 42 jaar de deuren

Werk van Luc Tuymans in Zeno X Gallery. Beeld Peter Cox

Zeno X werd 42 jaar geleden opgericht door Frank Demaegd en zijn vrouw Eliane Breynaert, op de begane grond van hun woonhuis tegenover het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. In de jaren tachtig richtten ze zich op avant-gardistisch werk van architecten zoals Rem Koolhaas en John Körmeling en op kunstenaars die installaties maakten, zoals Patrick Van Caeckenbergh en Anne-Mie Van Kerckhoven.

Stress en druk

‘Ik kende de kunstmarkt niet en was naïef genoeg om te denken dat mooie werken en goede tentoonstellingen zouden resulteren in verkoop’, zei Demaegd in 2021 tegen kunstplatform GalleryViewer. ‘Het heeft drie tot vier jaar geduurd voor iemand een werk kocht.’

Over de auteur

Bart Dirks schrijft voor de Volkskrant over kunst en cultuur. Eerder was hij onder meer verslaggever in Den Haag en Rotterdam en correspondent in Brussel.

De omslag kwam 33 jaar geleden, toen Zeno X internationaal doorbrak met de Belgische schilder Luc Tuymans. De Antwerpse galerie is een vaste waarde op topbeurzen als Art Basel en Frieze. De sluiting in december komt als een verrassing. Galeriehouders Demaegd en Breynaert stellen in een persbericht dat gezondheidsproblemen ertoe hebben geleid dat de stress en druk hen te veel is geworden.

‘Hier eindigt iets dat nooit meer terugkomt’, reageerde Luc Tuymans in de Vlaamse krant De Morgen. Hij besprak met Demaegd nog een scenario waarbij die laatste de dagelijkse leiding zou overdragen aan jongere medewerkers. ‘Tevergeefs, in zijn hoofd had hij de klik al gemaakt.’

Weken wachten

‘Frank Demaegd ging nooit voor het snelle succes, maar altijd voor de lange carrière’, aldus Philippe Van Cauteren, directeur van museum Smak in Gent. ‘Zoveel toewijding en geduld is in de kunstwereld een zeldzaamheid geworden. Nu zijn er galeries die de ene na de andere jonge kunstenaar de hoogte in katapulteren, maar hen even snel weer laten vallen als het nieuwe eraf is.’

Op GalleryViewer beschreef De Maegd in 2021 hoe snel de kunstwereld is geworden. ‘Vroeger stuurden we een ‘ektachrome’ of dia van een kunstwerk met de post naar de VS en moesten we weken wachten om te horen of de verzamelaar het werk in kwestie wilde aankopen. Nu sturen we digitale previews uit en kan een werk in een fractie van een seconde worden gekocht. De globalisering van de kunstwereld vind ik enorm boeiend.’