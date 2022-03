De animatie van Flee schept een zekere afstand, maar maakt het verhaal soms juist indringender ★★★★☆

Flee

Wat betekent het om te moeten vluchten? Hoe kun je alles achterlaten, hoe begin je opnieuw? De aangrijpende animatiedocumentaire Flee vertelt het verhaal van één vluchteling, de Afghaans-Deense dertiger Amin, die aan het begin van de jaren negentig zijn woonplaats Kabul verliet. Tegelijk is het een groter verhaal, van alle tijden en alle oorlogen.

Amin is nog een kind wanneer de fundamentalistische moedjahedien de macht grijpen en zijn vader plotseling verdwijnt. Met zijn moeder, zussen en broer vlucht hij uit Afghanistan, om via Moskou uiteindelijk in Denemarken te belanden.

De Deense filmmaker Jonas Poher Rasmussen, een goede vriend van Amin (vanwege de veiligheid van zijn Afghaanse familie is het niet zijn echte naam), laat hem zijn verhaal vertellen. Voor het eerst, want Amin heeft al die jaren veel verborgen gehouden. Dat kan hij niet langer volhouden, zijn leven loopt vast. Hij is een succesvolle wetenschapper met een lieve vriend die met hem wil trouwen, maar dat aanbod van geluk en veiligheid schrikt hem af. Hij rent ervoor weg, uit schuldgevoel. Zijn familieleden hebben zo veel voor hem opgegeven dat hij zichzelf geen rust gunt.

Zo is het voor drie Oscars genomineerde Flee deels het verslag van een vlucht, deels ook therapie – zonder dat de film zo intiem wordt dat hij de kijker buitensluit. Integendeel: het knappe scenario, geschreven op basis van de gesprekken die Rasmussen in een periode van vier jaar met zijn vriend voerde, brengt Amins ervaringen precies dichtbij genoeg.

Dat geldt ook voor de animatie, die een zekere afstand schept (en Amin zijn gewenste anonimiteit verschaft), maar nooit te veel. Soms maken de beelden het verhaal juist indringender. Herinneringen die in een gewone documentaire niet getoond hadden kunnen worden, worden door de animatie tot leven gebracht.

Slim is ook de manier waarop Rasmussen de film af en toe voorziet van archiefbeelden, die de kijker eraan helpen herinneren dat het hier niet om fictie gaat. Kabul in de jaren tachtig, het chaotische Moskou net na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, een onmenselijke locatie voor vluchtelingenopvang in Estland. Het decor van een opgejaagd leven.

Maar niets maakt het pijnlijke verhaal zo invoelbaar als de stem van Amin. Hij draagt de film met zijn openhartige getuigenis die gaat over angst, leugens, een levensgevaarlijke reis en de gruwelijke mensensmokkelindustrie, maar ook over de prijs van oorlog en de zoektocht naar een plek om te blijven. Vluchten houdt niet op wanneer je een veilig land bereikt, laat Flee zien. Vluchteling blijf je een leven lang.