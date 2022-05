De animatie van Belle is prachtig, maar het verhaal wat stroef verteld ★★★☆☆

Belle

Een verlegen Japanse tiener groeit in een virtuele wereld uit tot superster in Belle, de nieuwe film van de geliefde Japanse animatieregisseur Mamoru Hosoda, maker van hoogstandjes als Wolf Children (2012) en het voor een Oscar genomineerde Mirai (2018). In Belle onderzoekt Hosoda hoe het onlineleven zich kan verhouden tot de echte wereld. Tegelijk maakt hij een eigen versie van het sprookje Belle en het Beest en kaart hij problemen aan als rouw, eenzaamheid en huiselijk geweld. Het blijkt te veel voor één film: de animatie is prachtig, maar het stroef vertelde verhaal krijgt geen kans op stoom te raken. Op een paar doorvoelde momenten na is Belle vooral visueel overrompelend.