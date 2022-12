De animatie in ‘Oeps! Kids overboord’ is met zijn inventieve landschappen best geslaagd ★★★☆☆

Oeps, kids overboord

Finny is een nester, een kleurig amfibisch dier met een slurf. Na een zondvloed dobbert hij met andere dieren in een ark over de oceaan, waarbij hij moet voorkomen dat de carnivoren op het schip de anderen opeten. Tot Finny samen met een vriendje bij een storm overboord raakt en er weer andere problemen zijn om opgelost te worden, zoals dat gaat in kinderfilms: de held kan nooit vindingrijk genoeg zijn.

Oeps! Kids overboord is een vervolg op Beestenboot (2015), waarin regisseurs Toby Genkel en Sean McCormack hun fantasiebeesten introduceerden. De nesters zien er lelijk uit, maar als geheel is de animatie van deze Duitse productie best geslaagd, met kleurrijke en inventieve landschappen en onderwatersteden. Het verhaal is minder origineel, maar bevat net genoeg verrassingen en grapjes om te blijven boeien.