De angst van de recensent voor de bekendmaking van de Nobelprijs voor Literatuur

Als eenvoudige boekenrecensent moet je je elk jaar verlaten op internetlijstjes van Britse wedkantoren en de column van Alex Shephard van The New Republic om erachter te komen wie de kanshebbers zijn voor de Nobelprijs voor de Literatuur. De prijs gaat vervolgens meestal naar een totaal onbekende schrijver.

Dit jaar word ik bij het bekijken van de lijstjes toch wel een beetje zenuwachtig: de Fransen zijn goed vertegenwoordigd. Natuurlijk met ‘usual suspects’ als Maryse Condé (1934) en Annie Ernaux (1940). Maar wat doet Pierre Michon (1945) er opeens tussen? Verderop staat de Algerijnse filosoof Hélène Cixous (1937). Ik kan me de tijd niet herinneren dat er géén geld op haar werd ingezet, maar ik ga er niet vanuit dat ik alvast een stuk moest voorbereiden; vermoedelijk is Cixous een te intellectuele keus voor deze jury, die vast een frisse wind wilde laten waaien door de oeroude en door schandalen geplaagde Academie. Ik heb trouwens ook niks van haar gelezen. Hoog bij de bookies scoort Michel Houellebecq (1956) maar daar breek ik mijn hoofd niet over, want die is al uitbesteed aan collega (en vaste vertaler van Houellebecq) Martin de Haan.

Aan het stuk over Annie Ernaux was ik vorig jaar al begonnen. Dat eerst maar afmaken. Daarna richt ik me op Michon. Een uur voor de bekendmaking bekijk ik een interview dat bij hem thuis is opgenomen. Het zou toch mooi zijn als deze outsider met zijn kleine maar prachtige oeuvre zou winnen. Hij vertelt dat hij ergens een rake zin las van Hélène Cixous. Huh, wat? Is dit een voorteken? Ik weet nu tenminste hoe ik haar achternaam uitspreek (‘sieksoes’), maar de stress slaat toe. Ik zoek Cixous op in mijn Henri Mitterand, de methode voor literatuur die we gebruikten tijdens mijn studie Frans. Hier vind ik fragmenten uit haar werk, dat kan nog van pas komen. Goddank is er YouTube: in een half uur leer ik een boel bij over Hélène Cixous en wordt deze joodse, feministische filosoof (70 titels!) voor mij per minuut een waarschijnlijker winnaar.

De opluchting is groot wanneer secretaris Mats Malm donderdagmiddag de naam van Annie Ernaux noemt. Een keus waarmee de Academie zich, ondanks de regels, toch ook politiek uitspreekt en, na het #Metoo-schandaal uit 2018, het feminisme wereldwijd een flinke duw in de juiste richting geeft. Een schrijver met werk dat voor iedereen die kan lezen toegankelijk is, maar die onder die ogenschijnlijke eenvoud de literatuur ingrijpend heeft veranderd. Annie Ernaux is in alle opzichten een perfecte winnaar.