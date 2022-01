De Amerikanen zetten een taartpunt op het omslag van A.L. Snijders: goede vondst

Ontwerp Jamie Keenan, 2021. Beeld New Directions

Lydia Davis is niet alleen de koningin van de Amerikaanse short short fiction (Varianten van ongemak en andere van haar vertaalde bundels verschenen bij Atlas Contact), ze is ook een literair vertaler van formaat. Davis vertaalde Flauberts Madame Bovary en Swann’s Way van Proust, maar heeft ook favorieten in kleinere taalgebieden.

Tot die favorieten hoort haar Nederlandse evenknie A.L. Snijders alias Peter Cornelis Müller (1937-2021), een schrijver die ze bewondert om zijn ‘wit, thoughtfulness and often surprising conclusions’.

Vijf jaar geleden vertaalde Davis een selectie van Snijders’ Zeer Korte Verhalen (ZKV’s), die onder de titel Grasses and Trees als tweetalige editie verschenen bij uitgeverij AFdH. En nu is er Night Train, een nieuwe bundel Snijders-vertalingen (deels overgenomen uit de eerste bundel), die in samenwerking met AFdH verschijnt bij New Directions, de Amerikaanse uitgeverij van grootheden als Borges en Nabokov.

Het omslagontwerp van Jamie Keenan, een uitnodigende taartpunt op een bordje, werd door The New York Times tot een van de beste van 2021 uitgeroepen. Het is een vondst met een bodem, vindt AFdH-uitgever Paul Abels: ‘Snijders heeft altijd gezegd dat een ZKV een punt uit de taart is.’

Met zijn uitgebalanceerde ontwerp sluit Keenan visueel aan bij de ZKV’s die sinds 2006 door AFdH zijn uitgegeven. ‘Bij de twaalf bundels die we hebben gemaakt, heeft ontwerper Martien Frijns steeds één stramien gevolgd’, zegt Abels, ‘in kleur, lettertype, papiersoort en illustraties, en dat heeft gewerkt.’

De illustratoren kwamen uit Snijders’ eigen kring: zijn zoons Gijs en Marcus, zijn vrouw Yvonne, zijn oude schoolvriend Rinus van den Bosch en geestverwanten als Gummbah en Chantal Rens.

De grote variatie in lettertypes is schijn: de auteursnaam staat in de Seria Sans van Martin Majoor, de titel in wisselende varianten van een andere Nederlandse letterfamilie, de Quadraat van Fred Smeijers.

