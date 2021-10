De Amerikaanse vakbond voor crewleden dreigt met een staking die de volledige televisie- en filmproductie plat zou kunnen leggen

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Toen een regieassistent een collega in het ziekenhuis bezocht, zag hij iets vreemds. De man, die uitgeput achter het stuur in slaap was gevallen en het water in was gereden, had de communicatieapparatuur naast zijn ziekenhuisbed staan. Wat bleek: nadat hij zichzelf uit het zinkende voertuig had bevrijd, was hij nóg eens het meer ingesprongen om de apparaten eruit te vissen.

Het valt te lezen op het Instagram-account ia_stories, waar meer dan elfhonderd film- en televisiemedewerkers sinds de zomer hun ervaringen hebben gedeeld.

De vakbond voor crewleden dreigt met een historische staking die de volledige televisie- en filmproductie plat zou kunnen leggen. Voor het eerst in 128 jaar staan de leden daar unaniem achter. Al maanden wordt met de entertainmentbedrijven onderhandeld over werkvoorwaarden. De eisen, onder andere: voldoende tijd voor slaap en af en toe een eetpauze. Plus: als de sterren door de komst van de streamingsdiensten steeds vaker worden gepaaid met exorbitante bedragen, kan een kabeltechnicus dan ook voldoende geld verdienen om van te leven?

Nu wás het heus bekend, die verhalen over de erbarmelijke omstandigheden. Een paar jaar geleden, bijvoorbeeld, overleed camera-assistent Sarah Jones tijdens op de set van Midnight Rider. Er werd gefilmd op de rails. Als er een trein aankwam hadden de medewerkers zestig seconden om weg te komen. Jones, die nog riep of ze de dure camera-apparatuur mocht achterlaten, was te laat.

Zet dit alles op een rijtje, op eenInstagram-pagina, en er ontstaat een verbijsterend beeld. Er is het verhaal van een vrouw die een miskraam kreeg op de set en de volgende dag weer stoïcijns naar haar werk kwam. Het gaat over die keer dat er een ambulance moest komen voor een ingestort crewlid, waarna de ziekenbroeders werd gevraagd toch vooral zacht te werken, want het filmen ging gewoon door.

Een visagiste vertelt in The New York Times dat zij zichzelf wakker hield na een shift van zestien tot achttien uur door zichzelf hard in haar gezicht te slaan en wasabiboontjes te eten. Ze verklaart ook waarom al die mensen nú pas in opstand komen. Toen de crewleden thuis zaten tijdens covid, zagen ze plots dat wat op een set ‘normaal' werd geacht, eigenlijk idioot is.

Hollywood maakte gebruik van het stockholmsyndroom. Pas als het slachtoffer uit de situatie is gehaald, gaat hij er vragen bij stellen, maar dan kan hij ook niet zo makkelijk meer terug.