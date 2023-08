De Amerikaanse komiek Paul Reubens (1952-2023) was cultfiguur en kinderheld ineen

Acteur Paul Reubens poseert in 1980 als zijn personage Pee-wee Herman. Beeld Getty

Er moeten generaties Amerikanen zijn geweest die de acteur Paul Reubens niet gekend hebben, hoewel zijn alter ego Pee-wee Herman een alomtegenwoordige aanwezigheid was in de populaire cultuur van de jaren tachtig. Er was een moment dat Reubens, op zondag 30 juli op 70-jarige leeftijd overleden, besloot zelf in de coulissen te verdwijnen. Vanaf dat moment voerde het personage Pee-wee Herman het woord, met zijn cartooneske hoofd en dito stem, en het onafscheidelijke vlinderdasje. Daar hoorde ook een nieuw stel ouders bij, die door het leven gingen als Honey Herman en Herman Herman.

Na een succesvolle theatertournee, een film van Tim Burton (Pee-wee’s Big Adventure uit 1985) en een bijzonder fantasierijke kindertelevisieshow die onder de naam Pee-wee’s Playhouse tussen 1986 en 1990 populair was bij kinderen én hun ouders, kwam er in juli 1991 een einde aan het Pee-wee-imperium. Reubens werd in Florida gearresteerd in een pornotheater, waar de politie tijdens een inspectie een aantal bezoekers oppakte vanwege ‘masturbatie in het openbaar’.

En hoewel de zaak tot niet meer dan een lichte taakstraf zou leiden, werd de publiciteit rond de arrestatie van een grote kinderheld, nog eens duizendmaal uitvergroot in het Amerikaanse late-night-talkshowcircuit, hem bijna fataal. Bedrijven braken met hem, speelgoedketens haalde het populaire Pee-wee-speelgoed van de schappen. Vanaf dat moment kwam Reubens weer achter zijn personage vandaan. Dat hij daarna nog werkte, al was er nooit meer het succes uit de jaren tachtig, had vooral te maken met de blijvende steun van de creatieve gemeenschap, die de beschuldiging al meteen beschouwde als een inmenging in de privésfeer.

Reubens, geboren als Paul Rubenfeld, zoon van Judy en Milton, eigenaars van een lampenwinkel, had van jongs af aan de behoefte om op te treden. Hij zou zelf verwijzen naar zijn liefde voor de comedyshow I Love Lucy en voor het Barnum & Bailey Circus. Het personage Pee-wee Herman ontstond toen hij lid was van improvisatiegezelschap The Groundlings. Pee-wee was oorspronkelijk een man met een brandend verlangen om komiek te worden, zonder ook maar het minste talent om een grap te vertellen. Hij combineerde dit met een geknepen stem, als van een cartoonfiguur.

Zijn eerste grote succes kwam met The Pee-wee Herman Show in het theater, die hij vijf maanden uitverkocht; met matineevoorstellingen voor de kinderen en minstens zo populaire nachtshows voor volwassenen, een balanceeract tussen cultfiguur en kinderheld die hem goed af ging. Het personage werd een terugkerende gast in het Amerikaanse late-night-talkshowcircuit, dezelfde wereld die hem tien jaar later zo genadeloos zou laten vallen.

Reubens overleed op 30 juli in Los Angeles, zes jaar nadat hij met kanker gediagnosticeerd was, hetgeen hij niet in de publiciteit had gebracht. Na het bekend worden van zijn overlijden verscheen zijn laatste boodschap op zijn Instagram-account: ‘Aanvaard mijn excuses dat ik de ziekte waar ik zes jaar mee geconfronteerd werd voor mezelf heb gehouden. Ik heb altijd veel liefde gevoeld voor mijn vrienden, fans en supporters.’