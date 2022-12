De altijd rake stem van Sharon den Adel geeft de rock van Within Temptation een helende kracht ★★★★☆

Within Temptation in de Ziggo Dome. Beeld Set Vexy

Het was deze week Nederlands feest in de Ziggo Dome, en ook nog het feest van de rockende frontvrouwen. Na twee avonden Nightwish, met zangeres Floor Jansen, trad dinsdag Within Temptation aan met de onverwoestbare Sharon den Adel, ook voor twee avonden op rij. Waar hebben we dit toch aan te danken?

De Nederlandse gothic rock en symfonische metal werd in de jaren negentig een lichtend voorbeeld voor de hele wereld. Bands als The Gathering en Within Temptation gaven de heavy rock een vrouwelijke invalshoek, met hoge zangnoten en fantasierijke, soms mystieke teksten, die de mannelijke overheersing (en thematiek) in het genre doorbraken.

Vooral Within Temptation werd groot en kreeg navolging in de hele wereld. En het mooie van de band uit Waddinxveen is dat ze nog altijd leidend zijn in het genre. Within Temptation toert nu met de Amerikaanse stijlgenoot Evanescence de hele wereld over in enorme arena’s, en is feitelijk de grootste Nederlandse band over de grens. Daar mogen we, na al die jaren, nog best eens bij stilstaan.

En dat doen we dus in de grootste concertzaal van Nederland, waar Within Temptation alles uit de kast haalt om te imponeren. Wat een spektakel wordt er opgetrokken uit decorstukken, lampen, rookmachines en beeldschermen, die de band in een fraai gelaagd perspectief plaatsen.

Sterk nieuw werk

Maar de band heeft meer in huis dan uiterlijk vertoon. De laatste jaren werd het klassieke oeuvre, met hits als Mother Earth en Ice Queen, aangevuld met sterk nieuw werk van de albums Hydra (2014) en Resist (2019). Het bandgeluid werd daarop stijlvol opgepoetst, met een diepe, elektronische productie naast het bekende en stoer rammende gitaarwerk en natuurlijk de betoverende stem van Den Adel.

Met de sound zit het live ook wel goed, merk je al bij de opener What About Us. Het is gemeen hard en op vooral de toetsen zit veel galm, waardoor het hier en daar wat te massief wordt. Maar de juichende en nooit een valse noot rakende stem van Den Adel geeft de vierkante en vaak wat bombastische rock toch die helende kracht die Within Temptation zo geliefd maakt.

De balanceeract tussen hard en zacht komt tot een hoogtepunt in het nummer Supernova, van de laatste plaat. Den Adel vertelt het publiek hoe zij haar in 2018 overleden vader mist en soms de hemel in tuurt op zoek naar een lichtend teken. Een mooi, persoonlijk verhaal dat daarna tot uiting komt in dat lekker bonkende, elektronische rocklied vol betekenis.

Kerstspektakel

De Ziggo Dome verandert daarna in een prematuur kerstspektakel bij de gitaarballade All I Need, waarbij Den Adel op een hoepelvormige schommel door de zaal zweeft, tegen een achtergrond van exploderende universums. Het is natuurlijk zalige kitsch, maar als Den Adel erbij zingt als een engel hoor je daarover verder niemand klagen.