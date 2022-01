De alternatieve boekenwereld van deze vrolijke anarchist

Beeld Steven de Peven

Voor ons ligt het boek Seksuele kracht en middeleeuwse kastelen van Noord-Nederland van N.Kluwer-Deventer. Voordat u uw gedachten laat gaan over hoe die kastelen zich verhouden tot seksuele kracht, is het goed om op te merken dat het hier een collage van kunstenaar Steven de Peven betreft, die met een paar eenvoudige ingrepen een boek waar u zo aan zou voorbijgaan verandert in een boek met een opmerkelijk uitgangspunt.

Kunstenaar Steven van Hulle (artiestennaam Steven de Peven) is de man van de kleine interventies. Eerder zette hij tekstbordjes in het duinlandschap van Bergen aan Zee, waar hij woont. Daar stond dan bijvoorbeeld op: ‘Die helm van je vrouw kan echt niet’. Of hij begon een handel in tegeltjeswijsheden over tegels: ‘Soms zit het mee, soms zit het tegel’.

De kunstenaar heeft zich nu op het tweedehandsboek gestort, waar hij vaak een paar woorden aan de titel toevoegt of een alternatief beeld kiest. Jeugd in de Pijp van Piet Bakker krijgt op de omslag beelden mee van de aanleg van rioolpijpen. Het hebben van een zoontje van Herman Pieter de Boer krijgt een omslag mee van een bodybuilder op het strand. Bij het boek Zelf bier maken van Ronn Hoose staat een man een plank te zagen, en het Jaarboek van de Koninklijke Marine 1990 krijgt de foto van een clown mee. Er gebeurt iets, maar wat? Ja, een harde lach om een afbeelding van astronauten op een boekje over de geschiedenis van Bussum. Of om de geassembleerde titel Vrouwen van zekere leeftijd langs Nederlandse orgels.

Er is een zielsverwantschap met Gummbah, medewerker van de Volkskrant, ook groot liefhebber van bestaand fotomateriaal en kleine ingrepen. Misschien nog het meest met zijn project Net niet verschenen boeken (Op het kerkhof der waanzin waaien winden het hardst van Annemieke Kuitschoot). Als u hierover de schouders ophaalt, bent u reddeloos verloren voor het werk van deze vrolijke anarchisten.

Wat te doen met deze niet bestaande boeken? Er komt een boek van natuurlijk: Don’t Judge the Book by the Cover. En daarmee zijn het bestaande boeken geworden.

