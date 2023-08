De afrofusion van Burna Boy is ook op ‘I Told Them...’ rijk en onweerstaanbaar ★★★★☆

De opmars van Burna Boy (32) is onstuitbaar. Hij bespeelt stadions over de hele wereld, scoort onafgebroken hits en brengt bijna jaarlijks een nieuw album uit. Ook op I Told Them… hoor je direct weer waarom hij de grootste Afrikaanse popster is. Zijn muzikale mix, door hemzelf ‘afrofusion’ genoemd, is onweerstaanbaar en anders dan alle andere afrobeats die het zo goed doen in de afspeellijsten.

Burna Boy eert de muziektradities uit Nigeria en laat er gitaren uit Ghana en trommels uit Senegal doorheen dwalen. Hij rapt, soms, maar zingt vooral, met zijn donkere en sensuele stem die ook langs de Jamaicaanse dancehall scheert. En dan laat hij ook nog oldskoolhiphop opkomen in het funky Sittin’ on Top of the World , met een bijdrage van de Amerikaanse rapper 21 Savage.

Die gastbijdragen hebben soms iets plichtmatigs. De raps van J. Cole aan het eind van het slotnummer Thanks zijn eerder een showstopper dan een bonus. Veel spannender zijn de groovende maatsoorten en hypnotiserende vocalen van de ‘African Giant’ zelf, bijvoorbeeld in het geweldige Giza.

Burna Boy I Told Them... Pop ★★★★☆ Atlantic/ Warner