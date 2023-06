De adrenaline is voelbaar in deze theatrale reconstructie van coronarellen in Rotterdam ★★★★☆

Ghislaine van IJperen en Piet Kooij in ‘So Far So good’ van Wat we doen en Theater Rotterdam. Beeld Salih Kiliç

De geest was uit de fles. Het gebeurde in november 2021, in het centrum van Rotterdam. Een demonstratie tegen de avondklok en het vaccinatiebeleid liep volstrekt uit de hand. De coronarellen begonnen rond 8 uur. Een groeiende groep demonstranten, onder wie veel minderjarigen, gooide vuurwerk en stenen naar de politie. Die schoot terug met traangas en kogels. Er vielen zeven gewonden. Hoe kon dit gebeuren?

Die vraag is achteraf eigenlijk nooit beantwoord en werd al snel niet eens meer gesteld, concludeerde theatermaker Floris van Delft. Met zijn groep Wat we doen, in samenwerking met Theater Rotterdam, maakte hij daarom een adrenalineopwekkende reconstructie van die bizarre avond, met als inzet deze vraag.

So Far So Good heet de voorstelling, een effectieve combinatie van dans en toneel, die nu te zien is op locatie aan het Afrikaanderplein in Rotterdam en dit najaar in theaters in de rest van het land. Vanuit een door de relschoppers belegerde winkel proberen onder anderen een wijkagent, journalist, voetbalhooligan en burgemeester vat te krijgen op de situatie buiten. Zijn het gewoon rotjongens? Is het een bepaalde bevolkingsgroep die het weer verpest voor de rest? Zijn de schuldigen de ouders, die hun kinderen niet van de straat halen? Of is dit het resultaat van jarenlang neoliberaal beleid van de gemeente? Binnen stijgt de temperatuur door de verhitte discussies. Buiten, aan de andere kant van de winkelruit, voeren de relschoppers een agressieve choreografie uit van Donna Chittick.

Dit is het tweede deel uit een maatschappelijk drieluik van Wat we doen, dat vorig jaar begon met Angry Young Men. Dat ging over een ontspoorde jongen uit een achterstandswijk. Nu gaat het over een complete wijk waar het mis gaat. Volgend jaar is de stad aan de beurt.