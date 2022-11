De Addams Family-spin-off ‘Wednesday’ zit vol heerlijke mysteries en macabere humor ★★★★☆

Jenna Ortega (in het zwart) as Wednesday Addams in 'Wednesday'. Beeld VLAD CIOPLEA/NETFLIX

The Addams Family heeft het streamingtijdperk gehaald. Niet gek voor een macaber fantasyuniversum dat in 1938 begon met de cartoons van Charles Addams in The New Yorker, rondom de gelijknamige familie die een soort gothic versie van het Amerikaanse familie-ideaal vertegenwoordigde. Van de talloze verschijningsvormen van de familie moeten vooral twee originele verfilmingen uit de jaren negentig worden genoemd: The Addams Family uit 1991 en Addams Family Values uit 1993. In deze films werd Wednesday, de dochter des huizes, door Christina Ricci gespeeld als een in en in morbide en sarcastische tiener.

Het personage Wednesday Addams heeft nu haar eigen achtdelige serie gekregen, met Jenna Ortega in de titelrol. De hand van regisseur Tim Burton (koning van de gothic-cinema) is overal voelbaar in de stijl en humor. Wednesday volgt in eerste instantie een wat voorspelbaar pad, waarin onze jonge heldin door haar familie naar de Nevermore Academy wordt gestuurd na een onfortuinlijk incident met piranha’s in het plaatselijke zwembad.

Deze Nevermore Academy (genoemd naar de bekende frase uit het gedicht The Raven van Edgar Allen Poe, de 19de-eeuwse meester van het macabere) biedt onderdak aan de verschoppelingen van de samenleving, zoals weerwolven, sirenes en andere types waar de wereld van de normale mensen (‘normies’ in het idioom van de serie) geen plek voor heeft. Er zijn diverse mysteries, er is sprake van rivaliteit, er zijn vriendschappen met hindernissen, verliefdheden, er is een sportdag en een geheim genootschap dat zich ophoudt in de catacomben van het gebouw. Denk aan jeugdseries als Supernatural, Vampire Academy, maar ook aan de Harry Potter-films of Stranger Things, waar de strijd tegen het bovennatuurlijke kwaad fraai verweven wordt met alle valkuilen die de puberteit in petto heeft.

Maar de serie onderscheidt zich om te beginnen met de 20-jarige actrice Jenna Ortega (voormalig kindster uit de Disneyhoek), die het materiaal optilt en een perfecte Wednesday neerzet die niet onderdoet voor wat haar voorganger in de filmrol deed. Ricci figureert zelf als docent op Nevermore, als een van de weinige ‘normies’ binnen de dikke muren van de school. Terwijl Ricci vol voor de psychopaat-puber ging, speelt Ortega Wednesday Addams aanvankelijk als een rebelse tiener die vast van plan is onheil aan te richten en zo snel mogelijk Nevermore achter zich te laten. Ortega doet heel veel met minimale mimiek en heen en weer schietende ogen (een Emmy voor de beste eye-roll graag), maar blijkt dan in sommige scènes juist onverwacht dynamisch. Bijvoorbeeld als ze met een stel treiterende scholieren afrekent, speelt op haar haar gitzwarte cello of, meest memorabel, in een wilde dans losbreekt tijdens een schoolfeest.

Ze deelt een kamer met Enid Sinclair, een kleurrijk figuur met anime-ogen die maar zit te wachten tot haar innerlijke weerwolf ontwaakt. Emma Myers speelt haar als de volstrekte tegenpool van Wednesday, met een levenslust waar je lichtjes onwel van wordt. In de acht afleveringen komen we langs een aantal heerlijke mysteries, inclusief een moordzuchtig monster, waarbij we de band tussen de twee tegenpolen zien groeien, een verhaallijn die met deze actrices verrassend sterk uitpakt.

Een paar dingen lijken zeker tegen het slot. We zullen terugkeren naar Nevermore en Jenna Ortega wordt een ster.