De acteurs in Queer Planet schitteren en maken van de voorstelling een feestje ★★★☆☆

Rick Paul van Mulligen in Queer Planet Beeld Bowie Verschuuren

De voorstelling Queer Planet, die wordt aangekondigd als een parade van humoristische acts en muziek over gender en fluïditeit, opent met een tedere video in een documentaireachtige stijl. Een aantal lhbti’ers vertelt daarin over hun coming-out, hun bloedfamilie en hun gekozen familie. De verrassende start smaakt naar meer; zullen de acteurs op het toneel ook de ruimte nemen om de angsten en soms heftige ervaringen van queer personen uit te diepen?

Zodra de ‘all queer cast’ onder luid gejuich op het podium verschijnt (dat gedecoreerd is als een andere planeet, vol verwijzingen naar genitaliën), lijkt het erop dat het vooral een bonte avond gaat worden met acteurs in prachtige en vaak uitbundige kostuums van Carly Everaert, die de fluïditeit van hun diverse personages completeren.

We aanschouwen allereerst een afspraakje tussen twee vrouwen die in een soort datingshow worden becommentarieerd. Een Turk (Bebe Berat Bebek) wiens coming-out eigenlijk goed verliep, leidt tot teleurstelling bij een filmcrew (‘Totaal ondramatisch!’). En een vrouw die uit nieuwsgierigheid met een andere vrouw naar bed is geweest, vertelt dat ze eigenlijk niet op meisjes valt. Het wordt haar niet in dank afgenomen: ‘Blijf dan voortaan met je nieuwsgierige kutkop uit onze gayclubs!’

De gepeperde sketches worden afgewisseld met scènes over een verlegen homo (aandoenlijk vertolkt door Joshua Smits), een introverte homo (gespeeld door de heerlijk droogkomische Rick Paul van Mulligen) en competitieve vrouwen die discussiëren over wie zich panseksueel mag noemen en wie niet.

Vanaf links: Fabienne Rutten, Tessa Jonge Poerink en Merel Pauw in ‘Queer Planet’ Beeld Bowie Verschuuren

Regisseur Noël Fischer schakeert veel en snel, de satirische momenten zijn van een hoog niveau, maar de moeizame momenten van het queer bestaan worden wat minder uitgewerkt. Het wringt een beetje dat er geen langere verhaallijn is die wat dieper duikt in de uitdagende ontwikkeling die zoveel lhbti-jongeren doormaken.

Het voelt daardoor soms alsof er wat scènes missen of zijn geschrapt. Een openhartige en kwetsbare monoloog door Van Mulligen over pesten en zijn vele identiteiten had langer mogen duren. Evenals een belangrijke vertelling over eenzaamheid, die vrij abrupt eindigt. Een scène over een non-binair persoon die moet kiezen tussen binaire wc’s voelt een beetje alsof Fischer een lijstje van kwesties wilde afvinken.

De uiteenlopende sketches in Queer Planet zullen veel jongeren en volwassenen ongetwijfeld kracht en herkenning bieden, maar levert ook de gemiddelde cis hetero genoeg vertier op. Zoals tijdens een ledenvergadering van ‘The gay agenda’ die de heterowereld wil indoctrineren – een absoluut komisch hoogtepunt. De beats van DJ Jasmine Perez zijn aanstekelijk en het is onmogelijk om niet vertederd te raken door Bebek, die met een ontwapenende lach als een soort Tinkelbel over het podium fladdert.

Regisseur Fischer creëert met de sterren van Queer Planet, hun onderlinge chemie en sterke komische timing een revue die voelt als een feestje voor zowel het publiek als de cast.