De Academy doet wanhoopspogingen, maar nu is het een puinzooi

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Hoe zorg je ervoor dat het grote publiek weer afstemt op de steeds slechter bekeken Oscar-ceremonie? Regisseur Kevin Smith weet het: geef de lucratiefste film van de afgelopen drie jaar, Spider-Man: No Way Home, ‘wat liefde’. ‘Maak eens een populaire keuze’, wond hij zich op in een podcast.

Dat probeert de Academy heus. In 2018 riep de organisatie een prijs voor de ‘beste publieksfilm’ in het leven, die nog vóór de uitreiking onder druk van de filmindustrie werd opgeheven. Dit jaar wordt er een nieuwe wanhoopspoging gedaan om de ‘ratings’ op te krikken, met twee nieuwe publieksprijzen. Een fanprijs, bepaald door twitteraars die hun keuze bekendmaken met de hashtag #OscarsFanFavorite. En een voor de scène die twitteraars heeft doen ‘lachen, huilen of juichen’. Dat móét Spider-Man-acteur Tom Holland toch op het podium krijgen. Een internetverkiezing, wat kán er mis gaan?

Inmiddels is het natuurlijk een puinzooi. ‘Twitter’ blijkt massaal te stemmen op Zack Snyder’s Justice League, die als director’s cut niet in aanmerking komt. De fans van de omstreden acteur Johnny Depp kiezen en masse voor Minamata, een onevenwichtig, grotendeels genegeerd drama dat twee jaar geleden de Berlinale opende. Maar door de fanatieke aanhang van hoofdrolspeler Camila Cabello is Cinderella de grootste kanshebber: een neergesabelde musical die nota bene door Spider-Man-distributeur Sony direct is uitgebracht via Amazon.

Je kunt de filmindustrie bijna horen tandenknarsen. ‘Ik probeer een dommere move te verzinnen die de Oscar-organisatie ooit heeft gemaakt’, aldus een Academy-lid op de website Deadline. ‘Er zijn er duizend om uit te kiezen, maar deze is onovertroffen.’

Vervolgens maakte de organisatie bekend dat de prijsuitreiking in zes categorieën niet meer live wordt uitgezonden en later in de uitzending wordt gemonteerd. Een dankwoord van een componist als Hans Zimmer kan dus worden gereduceerd tot een kort zinnetje, terwijl Cinderella in het zonnetje wordt gezet, in een ceremonie die het filmambacht zou moeten vieren.

En het helpt natuurlijk helemaal niets. Om met acteur Seth Rogen te spreken: ‘Misschien interesseert het het publiek gewoon geen bal. Mij boeit het niet wie de verkiezing voor beste auto wint. Geen enkele andere industrie verwacht dat het publiek geïnteresseerd is in de prijzen die ze zichzelf toekent.’

Geeft ook niet. Een autoliefhebber hecht er namelijk wél waarde aan als hij of zij een nieuwe koopt. Filmliefhebbers gaan wél graag naar Oscar-films. Het prestige van de Oscars komt pas in gevaar als de industrie de prijs niet meer serieus neemt. En dat moment komt hierdoor steeds dichterbij.