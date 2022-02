De aarde is een overbelaste sauna en er is geen enkele hoop meer, aldus De Warme Winkel ★★★★☆

De Warme Winkel, ‘Met voorbedachte rade’. Beeld Sofie Knijff

De dood gaat ons leven redden – dat citaat zou de sleutelzin kunnen zijn van de voorstelling Met voorbedachte rade van De Warme Winkel (DWW). Het is het slotdeel van een trilogie die acteur Vincent Rietveld heeft gemaakt over de klimaatcrisis. Rietveld, die ook de tekst schreef, heeft nu dé oplossing gevonden: de overbevolking moet worden aangepakt. Het is code zwart voor de hele planeet, en daar moet wat aan gedaan worden: uitroeien, de verdoemde mensheid.

‘Wie zullen we als eerste vermoorden?’, vraagt hij aan het publiek. Moord, pandemie, het onklaar maken van eileiders en zaadballen – allerlei rigoureuze maatregelen komen voorbij. De vorm is, zoals we kennen van DWW, een bonte, revueachtige voorstelling vol ironie. Rietveld en de twee geweldige actrices Mirthe Labree en Anne-Chris Schulting hebben zich verkleed als countryartiesten en treden op in een decor vol glittergordijnen.

Tussen de glitters ontrolt zich een bij vlagen fascinerende show waarin de artiesten jongleren met abrupte overgangen en onverwachte gedachtesprongen. Over de privileges van de witte heteroman gaat het, maar ook over het feit dat er per dag 150 plant- en diersoorten uitsterven. Daar sta je dan als goedbedoelende GroenLinkser bij de wormenbak met je bord linzen. Met voorbedachte rade is ook een zelfonderzoek: wat kan de theatermaker in deze bijna kaalgevreten wereld nog bewerkstelligen. Rietveld, die als entertainer sterk op dreef is, belandt zelfs in een emotionele breakdown, nadat hij zijn machteloosheid in de microfoon heeft uitgeschreeuwd. Wat rest is een defaitistische conclusie: de aarde is een overbelaste sauna en er is geen enkele hoop meer.

Het antwoord op de vraag wie als eerste gedood moet worden, komt aan het slot van de twee actrices, die zich op de klanken van Lynn Andersons countryklassieker I Never Promised You a Rosegarden als ware wraakengelen ontpoppen. Verder verklappen we daar niets over: de voorstelling is te goed om niet zelf te ondergaan.