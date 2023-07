De aanblik van Frederik de Grote is om nooit te vergeten

Portret van Frederik de Grote uit 1870, door Wilhelm Camphausen. Beeld Getty Images/Stocktrek Images

Potsdam, 13 juli 1764

Ik was vroeg uit de veren, zo fris als een hertenjong in de heuvels van Lochaber. Stel dat ik in een Highland-brigade had gediend, dan was ik vast net zo sterk en stoer geweest als welke Donald dan ook. Ik wachtte op de graaf van Marischal, die opgewekt als immer was, en ging toen de parade bekijken.

Ik zag de koning: een schitterende aanblik. Hij droeg een effen blauw kostuum, met een ster en een hoed met een witte veer, en hij had een stokje in zijn hand. De zon scheen helder. Hij stond voor zijn paleis, en straalde een wilskracht uit die geen tegenspraak duldde.

Zoals een magneet een naald beweegt, of een storm de machtige eik, zo liet Frederik de Grote de Pruisische officieren nederig voor hem buigen toen hij in al zijn majesteit voorbij wandelde.

Ik genoot van dit schouwspel, dat ik nooit meer vergeten zal. Vele gedachten overvielen mij – oog in oog met de vorst die Europa heeft verbluft met zijn krijgstechniek; oog in oog (aangenaam beeld!) met de verdediger van het protestantse geloof, voor wie in alle Schotse kerken is gebeden; oog in oog met de ‘Philosophe de Sans-Souci’.

Ik heb werkelijk een bekrompen geest, met al mijn verbeelding, want ik overwoog dat je alle ellende van de oorlog zou willen verduren om zo je luisterrijk als deze vorst te kunnen vertonen.

James Boswell (1740-1795), Schotse advocaat en schrijver. Ingekort fragment uit Boswell on the Grand Tour. Heinemann, 1953.