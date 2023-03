De a-cappellawerken van Erkki-Sven Tüür zijn een kolfje naar de hand van Collegium Musicale ★★★★☆

Hij begon zijn muzikale carrière in een progressieve rockband en wordt nu gezien als een van de toonaangevendste componisten van deze tijd. De interesse en polystilistiek van Erkki-Sven Tüür (63) uit Estland, gestudeerd slagwerker en fluitist, reikt tot aan elektronische muziek.

Zijn even zo veelzijdige landgenoot Endrik Üksvärav – trompettist, hoornist, zanger (in Cappella Amsterdam bijvoorbeeld) en dirigent – richtte in 2010 het kamerkoor Collegium Musicale op. Met dit koor nam Üksvärav a-cappellawerken van Tüür op.

Tüürs noordelijke afkomst echoot in de wonderlijke combinatie van ingetogen en expressief. Het is een kolfje naar de hand van dit veelkleurige koor. Zoals in het Kyrie uit de Missa brevis: hierin stapelen lagen zich op, van de diepe bassen via de balsemende middenstemmen naar de etherische sopranen. Chromatisch tuimelen ze dan weer de diepte in. Het op orthodoxe gezangen gebaseerde Triglosson Trishagion, gezongen in het Ests, Russisch en Grieks, is verfrissend en licht.

Collegium Musicale o.l.v. Endrik Üksvärav

Canticum Canticorum Caritas

Klassiek ★★★★☆ Alpha Classics