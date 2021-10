De 27 duizend werken van Edvard Munch hebben een nieuw onderkomen

Links het Operahuis, rechts het nieuwe Munchmuseum in Oslo. Beeld Adria Goula

Het nieuwe museumgebouw, dat dertien verdiepingen telt en een vloeroppervlakte heeft van ruim 26 duizend vierkante meter, is vijf keer zo groot als het voormalige, in 1963 geopende Munchmuseum. Daardoor kan er veel meer worden getoond van de enorme collectie die de kinderloze en ongetrouwde schilder Edvard Munch (1863-1944) na zijn dood naliet aan Oslo. De verzameling telt inmiddels bijna 27 duizend werken plus nog eens 10 duizend persoonlijke spullen van de expressionistische kunstenaar.

De bouw van het nieuwe museum vloeit voort uit een geruchtmakende diefstal. In 2004 werden in het oude Munchmuseum op klaarlichte dag twee werken gestolen, waaronder een versie van de wereldberoemde De Schreeuw. De gestolen waar werd twee jaar later teruggevonden, maar inmiddels was een discussie ontstaan of er niet een nieuw museum moest komen met meer beveiliging en betere klimatologische omstandigheden. Later werd de beslissing genomen om een markant gebouw te laten verrijzen op een bijzondere plek in de havenwijk Bjørkvika. Dat zou goed passen bij de toegenomen populariteit van de Noorse schilder.

In 2009 won een Spaanse architectenbureau de ontwerpwedstrijd die was uitgeschreven. Juan Herreros tekende met zijn Duitse collega Jens Richter een gebouw dat opvalt doordat het torengedeelte een knik vertoond. De hoogbouw heeft iets weg van een stapel papier waarvan de bovenste vellen dreigen af te vallen.

Twee jaar later werd het plan in de ijskast gezet vanwege de hoge bouwkosten. Maar in 2013 stemde de gemeenteraad van Oslo er toch mee in. Het nieuwe Munchmuseum, waaraan wordt meebetaald door de Noorse regering, heeft circa 225 miljoen euro gekost. De tentoonstellingszalen bevinden zich op de tweede tot en met de tiende verdieping. Op de twee etages daarboven zijn een restaurant en een bar te vinden met terrassen, die een nog weidser uitzicht bieden dan het veel lagere Operahuis. In het nieuwe gebouw zal ook werk van hedendaagse kunstenaars worden getoond. De eerste is de Britse Tracey Emin (1963), die laat zien hoe Munch haar kunst beïnvloedde.

Volgend jaar zal in de haven van Oslo nog een groot museum zijn deuren openen. Op twee kilometer afstand van het Operahuis en het Munchmuseum is het nieuwe Nationaal Museum in aanbouw, waarin vier musea zijn samengevoegd. Een daarvan is de Nationale Galerie, dat ook werk van Munch bezit.