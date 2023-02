De 16 favorieten van de Volkskrant

1. Een eerbetoon aan Hildegard von Bingen, bekend van haar middeleeuwse gezangen

Hildegard von Bingen Beeld Getty

Hildegard von Bingen (1098-1179) was een bijzondere vrouw, met vele talenten. Abdis, filosoof, mystica, componist, plantenkundige, duider van het vrouwelijk orgasme. Dit weekend wordt ze geëerd tijdens de Hildegarddag(en), zaterdag in TivoliVredenburg (Utrecht), zondag in het Muziekgebouw (Amsterdam). Bezoekers leren haar muziek zingen, er is een film over haar leven (Vision), een lezing en er zijn twee concerten, door Ars Choralis Coeln en het Tiburtina Ensemble. (Merlijn Kerkhof)

2. In de schaduw van de oorlog in Oekraïne lijkt het werk van Claudia Heinermann actueler dan ooit

Overblijfselen van militaire vestingwerken bij de voormalige nucleaire testlocatie Semipalatinsk in Kazachstan, 2019. Beeld Claudia Heinermann

Siberian Exiles, het enorme journalistieke project van Claudia Heinermann, lijkt in de schaduw van de oorlog in Oekraïne actueler dan ooit. Na een aantal monumentale boeken is er nu, tot en met 21 mei in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, een grote expositie, waarin de bezetting van de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) door de Sovjet-Unie tussen 1940 en 1991 centraal staat. Heinermann richt zich vooral op de vergeten verhalen over de deportatie van vrouwen en kinderen naar Siberië. Ze bezocht ook de voormalige nucleaire locaties in Kazachstan, waarvan de oudere bewoners zich nog de paddestoelwolken herinnerden van de vele kernproeven waartussen ze opgroeiden. (Mark Moorman)

3. Vanuit verschillende perspectieven legt dansfestival Schrittmacher de vinger op scheefgroei

Dansfestival Schrittmacher.

Ze zijn fit, rebels en feminist, en goed vertegenwoordigd tijdens de 28ste editie van dansfestival Schrittmacher, dat tot 2 april plaatsvindt in Heerlen, Kerkrade, Aken en Eupen. Vanuit verschillende perspectieven, tradities en culturen leggen ze hun vinger op scheefgroei. De Canadese choreograaf Marie Chouinard (67) hamert op sekse- en genderongelijkheid. De Zuid-Afrikaanse Robyn Orlin (68) laat zien hoe uitgebuite riksjachauffeurs het hoofd bieden aan vernedering. De Canadese Crystal Pite (52) bewerkt de beroemde Russische komedie De revisor tot danstheater over machtsverschillen en corruptie. En Louise Lecavalier (64), ook uit Canada, onderstreept hoe leeftijd in een dansleven niet tot onderscheid hoeft te leiden. En dan zijn er nog minstens twintig andere voorstellingen te zien, naast workshops, expedities, lezingen, gesprekken en tentoonstellingen. (Annette Embrechts)

4. Drie podcasts over de leuke, lastige en cultureel bepaalde kanten van het ouderschap

De voorjaarsvakantie betekent voor ouders: veel tijd doorbrengen met de kinderen. Tijd voor drie podcasts over opvoeden en gezinsdynamiek. In Vad3r interviewt schrijver en rapper Pepijn Lanen, vader van drie, andere bekende vaders. In de podcast Pedagogisch verantwoord tackelen pedagogen Lars Limburg en Thyme van den Beuken opvoedvraagstukken, samen met wetenschappers en experts uit de praktijk. En in De tweede, gemaakt bij het uitkomen van Lynn Bergers gelijknamige boek, vragen zij en radiomaker Jair Stein zich af welke verhalen er schuilgaan achter het Nederlandse ‘standaardgezin’: dat met twee ouders en twee kinderen. (Djuna Kramer).

5. In gesprek met de 94-jarige cineast Alejandro Jodorowsky over zijn hoogst originele films

‘The Holy Mountain’ (1973).

De 94-jarige Chileense filmmaker Alejandro Jodorowsky heeft nooit water bij de wijn gedaan. Dat is opnieuw te zien met een retrospectief van zijn wonderbaarlijke films. Zijn schandaaldebuut Fando y Lis (1968), de op hol geslagen western El topo (1970) en de surrealistische fantasyfilm The Holy Mountain (1973) zijn sinds afgelopen donderdag door het hele land te zien in hoogwaardige 4K-restauraties. Filmjournalist Berend Jan Bockting sprak Jodorowsky in Parijs over zijn films, die raar zijn, hoogst origineel en perfect om je in de bioscoop collectief door te laten bedwelmen.

6. En wat zijn Paul en Daisy nu aan het doen? Drie streamingtips

Paul Mescal in de videoclip van ‘Savior Complex’ van Phoebe Bridgers.

Sinds Normal People , de bejubelde serie naar het boek van Sally Rooney (uit 2020, nu weer te zien op NPO Plus) zijn Paul Mescal en zijn tegenspeler Daisy Edgar-Jones voortdurend aan het werk geweest. Waar kunnen we beide auteurs nog meer zien? In de bioscoop bijvoorbeeld: onze recensent Kevin Toma gaf deze week vijf sterren aan Aftersun van Charlotte Wells, waarvoor acteur Paul Mescal zijn eerste Oscarnominatie ontving. En Daisy Edgar-Jones is de motor van het drama in de uitstekende serie Under the Banner of Heaven (2022, Disney Plus), gebaseerd op een echte moordzaak in mormoonse kringen. Paul Mescal dook verder op in de stemmige zwart-witvideoclip van Savior Complex (2021, YouTube), een nummer van Phoebe Bridgers, geregisseerd door bijna-naamgenoot Phoebe Waller-Bridge. (Mark Moorman)

7. In The Law According to Lidia Poët knettert hoofdrolspeler Matilda De Angelis van het scherm ★★★☆☆

Matilda De Angelis als Lidia Poët in ‘The Law According to Lidia Poët’.

De Italiaanse serie The Law According to Lidia Poët (Netflix) vertelt, deels, het verhaal van de eerste vrouwelijke advocaat in Italië, Lidia Poët (1855-1949), die nauwelijks ingeschreven alweer uit de orde van advocaten werd gegooid. In de serie ontpopt ze zich tot speurder die moordmysteries oplost. De plots zijn niet al te opwindend maar de cast, vooral hoofdrolspeler Matilda De Angelis knettert van het scherm. Met een superieur samenspel van opgetrokken wenkbrauwen en trillende neusvleugels opent ze een hele wereld van spot, minachting en hartstocht. (Mark Moorman)

8. R&b- en soulzangeres Raye zou weleens héél groot kunnen worden

De Britse zangeres Raye in juni 2022 op Parklife Festival in Manchester. Beeld Getty

De Britse Rachel Agatha Keen, artiestennaam Raye, schreef songs voor de grootste sterren, van Beyoncé tot Little Mix, David Guetta, John Legend en Ellie Goulding. En nu heeft ze in eigen beheer haar debuutalbum uitgebracht, My 21st Century Blues. De r&b en soul van Raye is rauw, aanstekelijk en erg openhartig, en als de voortekenen niet bedriegen wordt haar show in de Amsterdamse Melkweg op 25 februari dat ook. Er zijn natuurlijk veel popartiesten van wie wordt verwacht dat ze nog héél groot gaan worden, maar volgens ons kan Raye, inderdaad, best eens héél groot worden. (Robert van Gijssel)

9. Muzikant Orville Breeveld belicht de bijdragen van zwarte helden aan de Europese geschiedenis

Orville Breeveld (rechts) in gesprek met Chi-chi Nwanoku, oprichter en artistiek directeur van Chineke! Orchestra.

Voor het programma Nieuwe blik terug (NTR) dook muzikant en componist Orville Breeveld (45) in de onderbelichte verhalen van zwarte grootheden die een bijdrage hebben geleverd aan de Europese geschiedenis. In de eerste aflevering buigt hij zich over het verbluffende leven van de Fransman Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges (1745-1799). Die ontwikkelde zich tot de beste componist en dirigent van Frankrijk; daarnaast was hij een uitmuntend schermer en schaker. Tijdens de Franse Revolutie sloot hij zich aan bij de revolutionairen en voerde hij een legereenheid aan die uit uitsluitend zwarte soldaten bestond. ‘Hij was een soort superman’, zegt Breeveld. ‘Een eigentijdse Martin Luther King, Michael Jackson en Usain Bolt in één.’ (Abel Bormans)

10. Met gametechniek komt Neptunus tot leven in de theaterbewerking van De scheepsjongens van Bontekoe

‘De scheepsjongens van Bontekoe’ door Theatergroep De Jonge Honden. Beeld Jan Amse

In De scheepsjongens van Bontekoe (9+, te zien t/m 7 mei) van Theatergroep De Jonge Honden raken drie scheepsjongens na een schipbreuk de weg kwijt op Sumatra. Een meisje uit een nabijgelegen kampong helpt ze vluchten naar Java, dwars door dichtbegroeide binnenlanden waar muskieten en roofdieren op mensenvlees jagen. Visueel kunstenaar Wieger Steenhuis maakte met behulp van techniek die ook voor games wordt gebruikt een tijger die rondsluipt zonder dat je de vier tv-schermen ziet waarmee hij dat doet, en de god Neptunus, die live wordt opgebouwd met als model de acteur die de bootsman speelt. (Annette Embrechts)

11. Drie keer Buxtehude, de Deense organist en componist tegen wie zelfs Bach opkeek

Dieterich Buxtehude (ca. 1637-1707). Beeld Gees Voohees

Elke week kiest Merlijn Kerkhof, redacteur klassieke muziek, drie werken waardoor je voor altijd gaat houden van een componist. Deze week de man van wie J.S. Bach zo onder de indruk was dat hij meer dan 400 kilometer aflegde – te voet, zo wil de overlevering – om hem te kunnen horen: de Deense organist en componist Dieterich Buxtehude (ca. 1637-1707). Wie in Bachs voetspoor wil treden, kan beginnen met het ‘klaaglied’ dat Buxtehude schreef naar aanleiding van de dood van zijn vader. Beluister ook Triosonate in Bes (opus 2) en Membra Jesu Nostri.

12. Componist Maxim Shalygin is een meester in het creëren van ongebruikelijke nieuwe klanken

Maxim Shalygin

‘Muziek mag ook pijnlijk zijn’, zegt de Oekraïense componist Maxim Shalygin (38). ‘Je hoeft je als componist van hedendaagse klassieke muziek niet aan conventies te houden.’ Daarom ook hoeven instrumenten bij Shalygin niet hun vertrouwde vorm te hebben: hij maakte de compositie Severade voor negen cello’s en 25 nieuw ontworpen snaarinstrumenten die de cellisten met hun voeten kunnen bedienen. Het tweedaagse festival Classical Now! in Den Haag, dit weekend, is helemaal gewijd aan de muziek van Shalygin, die dertien jaar geleden als conservatoriumstudent uit Kyiv naar Den Haag kwam. (Nell Westerlaken)

13. Dodelijke spinnen, in een ode aan de griezelfilm

‘Arachnophobia’ (1990).

In de voorjaarsvakantie, op woensdag 1 maart om 15.30 uur, vertoont Eye Filmmuseum in Amsterdam de klassieker Arachnophobia, het speelfilmdebuut van Frank Marshall uit 1990 over een Amerikaanse huisarts die een dodelijke spinnenkolonie in zijn schuur aantreft. Het is de hoofdfilm van een ‘jeugdgriezeleditie’ van ‘Koolhoven & Simons’, de maandelijkse ode van cineast Martin Koolhoven en Eye-programmeur Ronald Simons aan de genrecinema. Zo kan een nieuwe generatie kennismaken met het onvergetelijke beeld van de eicocons met dodelijke babyspinnen. (Bor Beekman)

14. Laatste kans: de noeste arbeid van Suze Robertson bij Panorama Mesdag

Suze Robertson, ‘Pietje – Lezend meisje’ (ca. 1898). Beeld Rik Klein Gotink / Particuliere collectie

Suze Robertson (1855-1922) schilderde op een ruwe manier. Vrijwel uitsluitend vrouwen, die aan het spoelwiel stonden, hout sprokkelden, lakens te bleken legden, koffie maalden. Noeste arbeid, het echte leven. Niet per se commercieel aantrekkelijk, zo vertelde de kunstenaar in 1912. ‘Ik troost er mij mee, dat ’t beter is om te worden bestreden dan genegeerd.’ Inmiddels wordt ze bestreden noch genegeerd. Ze wordt nu zelfs gevierd als ‘radicale vernieuwer’ in een solotentoonstelling in Museum Panorama Mesdag in Den Haag, die door de Volkskrant met vier sterren werd bedeeld. Nog te zien tot 5 maart. (Anna van Leeuwen)

15. In gesprek met jazz-zangeres Samara Joy, die zondag een uitverkocht concert geeft in Rotterdam

Samara Joy Beeld Gees Voorhees

Zangeres Samara Joy (23), pas nog met twee Grammy’s bekroond, komt naar Rotterdam voor een optreden in LantaarnVenster op 26 februari. Haar ster rijst zo snel dat dat optreden stijf is uitverkocht, maar wie haar in Nederland wil zien kan in juli ook terecht op het North Sea Jazz Festival. En aan muziekjournalist Gijsbert Kamer legt ze alvast uit hoe een jonge vrouw die niets van jazz wist nu furore maakt met klassieke jazzcomposities die ze laat klinken alsof ze haar op het lijf geschreven zijn.

16. ‘Het is echt de blik van Robby, altijd op zoek naar mooi licht, reflecties, weerspiegelingen’

Sea Palace, Amsterdam, ca. 1991. Beeld Robby Müller Archive / Annet Gelink Gallery

In de eerste zomer dat cameraman Robby Müller (1940-2018) aan de Prinsengracht in Amsterdam woonde, maakte hij nogal eens foto’s uit het raam. Zo’n typisch gewoon Amsterdams tafereel, waarvoor toeristen de halve wereld over reizen. Een van die foto’s is het openingsbeeld van het fraaie nieuwe fotoboek Amsterdam Photos (ideabooks.nl, € 25), samengesteld door zijn weduwe Andrea Müller-Schirmer. De foto’s zijn ook te zien op twee exposities in Annet Gelink Gallery (t/m 4/3) en in Filmmuseum Eye (t/m 5/3) in Amsterdam. Wat die foto’s gemeen hebben, behalve de stad waar de Müllers woonden? ‘Het is echt de blik van Robby, altijd op zoek naar mooi licht, reflecties, weerspiegelingen. Vastgelegd vanuit huis, of bij wandelingen door de stad’, zegt zijn vrouw. (Mark Moorman)