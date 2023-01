De 16 favorieten van de Volkskrant

1. Spraakmakende jarentachtigklassieker Gebroken spiegels opnieuw te zien

‘Gebroken spiegels’.

Gebroken spiegels, de tweede speelfilm van Oscarwinnaar Marleen Gorris (voor Antonia) maakte bij de release in 1984 heel wat los, onder meer door het in de film getoonde manbeeld: een hoerenlopende sadist, voor wie de vrouw niks meer is dan prostituee en object. Op de online-videoplayer van Filmmuseum Eye in Amsterdam is nu een geheel gerestaureerde digitale kopie te zien, en op dinsdag 6 februari eenmalig ook een vertoning in de zaal. (Bor Beekman)

2. Theater Oostpool waagt zich aan een absurde theaterthriller, met Susan Visser als gecancelde detective

Susan Visser in ‘Detective Moncler’ van Theater Oostpool. Beeld Marijke de Gruyter en Nicolien de Jong

Het schrijf- en regieduo Jan Hulst en Kasper Tarenskeen maakt bij Theater Oostpool een thriller met in de hoofdrol Susan Visser, die detective Moncler speelt (première 28 februari in Arnhem). Het verhaal klinkt tamelijk krankzinnig: nadat Moncler is ontslagen wegens excessief politiegeweld, wordt ze ‘gecanceld’. Ze laat zich invriezen, ontdooit al na vijf in plaats van de beloofde honderd jaar en moet dan op zoek naar degene die in die tijd haar man heeft vermoord. (Joris Henquet)

3. De app Wolfgang loodst je tijdens een concert door de gespeelde stukken

De Zwitsers-Australische dirigent Elena Schwarz. Beeld Axel Saxe

Philharmonie Zuidnederland heeft met Wolfgang een gratis app die je tijdens een concert door de gespeelde stukken loodst. Benieuwd wat de app te melden heeft over de geweldige Tweede symfonie van Kurt Weill. Of over het Vioolconcert van Mendelssohn, met als solist de Nederlandse Amerikaan Stephen Waarts. Meeslepend meesterwerk, schatten we zo. Op de bok staat dirigent Elena Schwarz. Dat ze hedendaagse klanken van harte omarmt, is een bof voor de jonge componist Bram Kortekaas. Te beluisteren in Tilburg (2/2), Breda (3/2), Eindhoven (4/2). (Guido van Oorschot)

4. Luistert Facebook je af? En wat doe je als je wachtwoord gehackt is? Drie podcasttips voor Data Protection Day

Het is 28 januari weer Data Protection Day, een dag voor ‘de bewustwording van het recht op digitale privacy’. Drie luistertips voor wie deze dag (die sinds 2007 bestaat) op gepaste wijze willen vieren: ‘Is Facebook Spying on You?’, een aflevering van Reply All, behandelt de vraag of Facebook gebruikers afluistert. ‘Het einde van het dataïsme0 (Tegenlicht) legt uit dat het niet data zijn die de Googles en Spotify’s van deze wereld machtig maken. En ‘How to Beat Hackers at Their Own Game’ (Slate) gaat over wachtwoorden. (Anna van Leeuwen)

5. Beleef opnieuw de exorbitantste feesten in de decadente, legendarische Antwerpse nachtclub Zillion

‘The Zillion’.

Wat in Amsterdam de Roxy was, was in Antwerpen The Zillion, een uitgaanslegende, een club die voortleeft in de herinnering en de verbeelding. Op Amazon is de film Zillion te zien, van regisseur Robert Pront, een snelle, aangenaam luidruchtige biopic over Frank Verstraeten, de oprichter. Radiozender Studio Brussel maakte een podcastserie, The Legend of Zillion, die dieper ingaat op de duistere kanten van de trancetempel waar tussen 1997 en 2001 de exorbitantste feesten werden gegeven, net zo lang tot alles uit de hand liep. (Robert van Gijssel)

6. Drie streamingtips, in de lange aanloop naar de Oscaruitreiking

‘Turning Red’.

De Oscarnominaties zijn deze week bekend gemaakt. Wat valt er van de kanshebbers te zien op de streamingdiensten? De aangrijpende documentaire A House Made of Splinters bijvoorbeeld (2022, NPO Plus) waarvoor regisseur Simon Lereng Wilmont maanden doorbracht in een Oekraïens kindertehuis. Of Argentina, 1985 (2022, Prime Video) van Santiago Mitre, genomineerd als beste niet-Engelstalige film, waarin de rechtszaak tegen de militaire junta wordt gereconstrueerd. Of de animatiefilm Turning Red (2022, Disney Plus), het aandoenlijke portret van een gezin waarvan de 13-jarige dochter af en toe in een rode panda verandert. (Mark Moorman)

7. Mariëlle Tweebeeke maakt tv-serie over 100 jaar wonen: ‘Hoever ga je als overheid in het sturen van de markt?’

Modelwoning uit de jaren twintig in Museum Het Schip in Amsterdam.

In van Krot tot Vinex (vanaf 3 februari te zien bij NPO 2) neemt presentator Mariëlle Tweebeeke de kijker mee door de geschiedenis van 100 jaar wonen. Zo wordt een golfbeweging duidelijk in meer of minder overheidsinmenging. Steeds opnieuw is de vraag: hoever ga je als overheid om de markt te regisseren en hoeveel laat je los? (Nienke Piena)

8. Fotograaf Hans van der Meer heeft een scherp oog voor kleine alledaagse mysteries

Uit de serie ‘Minor Mysteries’, Boedapest, 1986. Beeld Hans van der Meer

In galerie Wouter van Leeuwen in Amsterdam is tot en met 18 februari Minor Mysteries/Hollandse velden te zien, een tentoonstelling met een selectie van de foto’s die Hans van der Meer tussen 1984 en 1986 maakte in de straten van Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, waar hij toen woonde. Dat leverde een kroniek op van voorbijschietende stadsmomenten, die alleen maar aan waarde gewonnen heeft sinds de val van De Muur. Ook zijn de onvervalste Van der Meer-klassiekers te zien die hij maakte van voetbalvelden van Nederlandse amateurverenigingen. (Mark Moorman)

9. Les combattantes, over vier vrouwen in de Eerste Wereldoorlog, is melodrama in de overtreffende trap ★★★☆☆

‘Les combattantes’.

Les combattantes, de achtdelige serie van TF1 en Netflix, speelt zich af in 1914, aan het net geopende Frans-Duitse front, als het Franse leger nog in de veronderstelling verkeert dat iedereen over een maand weer naar huis kan. Terwijl de mannen door het leger worden opgeroepen krijgen de vrouwen een nieuwe maatschappelijke rol, een aardverschuiving die de verhoudingen ook na de oorlog blijvend zou veranderen. In de serie volgen we vier vrouwen die om zich in de chaos van de oorlog opnieuw moeten uitvinden. Dat verhaal wordt bepaald niet ingetogen verteld, het pathos overheerst met regelmaat. (Mark Moorman)

10. Stef Bos schreef de liedjes voor musical Checkpoint Charlie: ‘Ik heb iets met de complexiteit van plekken als Berlijn’

De musical ‘Checkpoint Charlie’. Beeld Dinne van Rongen

De nieuwe Nederlandse musical Checkpoint Charlie (première op 30 januari in Theater De Stoep Spijkenisse) gaat over bewoners van Berlijn in 1961, toen zij door de bouw van de muur werden opgesloten in hun van deel van de stad, Oost of West. Singer-songwriter Stef Bos (61) schreef de liedteksten, terwijl componist Helmer Kant de muziek maakte. In nachtelijke Zoom-meetings met onder anderen regisseur Fons van Rongen werden verhaallijnen en personages ontwikkeld. ‘De bouw van de muur vormt een catharsis’, zegt Bos, ‘het dwingt elk personage om tot de kern van zichzelf te komen. Zelf vind ik de vaderrol heel mooi: deze man is een sympathisant van de DDR, maar hij ziet ook dat zijn dochter wil vluchten uit Oost-Duitsland. Hij komt in een spagaat terecht: kies ik voor het systeem of voor mijn kind?’ (Joris Henquet)

11. ‘Louis Bouwmeester wilde schitteren met het grote gebaar, het grote gevoel’

Helmert Woudenberg. Beeld Clemens Boon

In zijn solovoorstelling Bouwmeester richt acteur Helmert Woudenberg een monumentje op voor de grote toneelspeler Louis Bouwmeester (1842-1925), die in zijn tijd enorm populair was en alles speelde, van Shakespeare tot variété, van tragedie tot klucht. Waar tegenwoordig de aandacht vaak uitgaat naar het persoonlijk leven van acteurs, was dat in Bouwmeesters tijd totaal anders – over zijn zes huwelijken werd nauwelijks geschreven, over zijn rollen veel. Daarom koos Woudenberg er ook voor zijn monoloog op te bouwen aan de hand van de rollen die Bouwmeester speelde. (Hein Janssen)

12. 75 jaar Cobra: in Amstelveen laten drie exposities zien wie de Deense wegbereiders waren van deze revolutie

‘Maske (Krigens udbrud)’ (Masker, Uitbraak van oorlog) van Sonja Ferlov, 1939.

75 jaar geleden werd de Deens-Belgisch-Nederlandse beweging Cobra opgericht en om daarbij stil te staan laat het Cobra Museum in Amstelveen zien waar het allemaal begon: in Denemarken. Want toen Karel Appel, Corneille en Constant nog op de middelbare school zaten, waren Deense kunstenaars al full swing bezig de kunst te veranderen, met vrolijke, tegendraadse, barbaarse, spontane, abstract-surrealistische schilderijen en beelden. Tot 14 mei belicht het Cobra Museum die geschiedenis, met maar liefst drie tentoonstellingen. (Rutger Pontzen)

13. Ga dat snel ontdekken: het Californische surfgevoel van indieband Elephant

Elephant

Een mooi indiebandje om snel te ontdekken is het Rotterdamse Elephant. Vorig jaar brachten de band het debuut Big Thing uit, een plaat vol sprankelende en zonnige gitaarliedjes met Californisch surfgevoel en vooral fijnzinnige, driestemmige zang. Elephant speelt zaterdag 28 januari in podium Paard in Den Haag en een dag later in de Pandora van TivoliVredenburg, waar ook rapper en muzikant Bob uit Zuid van de partij zal zijn, net als de hard rockende Wodan Boys en elektronische indie van The Visual. (Robert van Gijssel)

14. Jubileumtentoonstelling Folkert de Jong toont duistere kunst in lichte pastelkleuren

‘The Shooting at Watou’ van Folkert de Jong, 2006. Beeld Ernst van Deursen/Galerie Fons Welters

Kunstenaar Folkert de Jong (50) gebruikt al meer dan twintig jaar schuim in zijn kunstwerken. ‘Het is haast buitenaards materiaal. Het is gewoon prachtig in zijn vreemdheid,’ zegt hij daarover. Maar hij noemt het ook ‘beangstigend’, omdat het schuim zo vervuilend is en verstopt zit in van alles, van muren tot autostoelen. De Jongs sculpturen en installaties zijn duister, soms lijken de figuren zombies of monsters, soms standbeelden. In Kunsthal Kade is nu een grote overzichtstentoonstelling te zien (tot en met 7 mei), waarvoor De Jong ook nieuw werk heeft gemaakt. (Anna van Leeuwen)

15. Iedereen kan nu achter zijn laptop rechercheur zijn en cold cases helpen oplossen

Beeld Isa Grutter

Burgerparticipatie bij opsporingswerk is de laatste jaren enorm toegenomen, constateerde regisseur Feije Riemersma. Hij besloot daarover een documentaireserie te maken en volgde het onderzoekscollectief Bureau Dupin, dat in 2020 werd opgericht door oud-politieagent Peter de Kock. ‘Ik vind het prachtig als mensen zo veel tijd en energie steken in iets wat zij belangrijk vinden, dat vind ik fijn om in beeld te brengen.’ Bureau Dupin houdt zich vooral bezig met de cold case van een vrouw die begin 2013 dood werd aangetroffen op de oprit naar haar woning. De serie is sinds 27 januari te zien op Videoland. (Hassan Bahara)

16. De tragikomische Ome Cor maakt met een ultra-lowbudgetfilm furore tot ver buiten Rotterdam

Martin van Waardenberg in ‘Ome Cor’.

Plotseling draaide hij in de bioscoop: Ome Cor, een oer-Rotterdamse tragikomedie over een oud-havenarbeider met financiële problemen. De film komt uit de koker van theatermaker en acteur Martin van Waardenberg. Van Waardenberg speelde het typetje ome Cor — hangsnor, Feyenoordsjaal, kabaalblouse — al eerder, in bedrijfsfilmpjes die Peter Verhage maakte voor Rotterdamse havenbedrijven. Samen met Verhage besloot hij een speelfilm op te nemen, met een budget van om en nabij de nul euro. De film zou aanvankelijk alleen op streamingdiensten te zien zijn. Tot bioscoop Pathé Schouwburgplein in Rotterdam besloot hem te vertonen. Een groot succes: in no time trokken de voorstellingen daar meer dan vierduizend bezoekers. Andere filmtheaters volgden al snel, tot in Amsterdam aan toe. (Pauline Kleijer)