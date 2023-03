De 16 favorieten van de Volkskrant

1. Vanuit de moskee kijkt fotograaf Bassiouni naar de buitenwereld

‘New British Views #12’ (2021). Beeld Marwan Bassiouni

Fotograaf Marwan Bassiouni (geboren in Zwitserland, opgeleid aan de Haagse kunstacademie KABK) maakt foto’s die bestaan uit een montage van beelden waardoor zowel interieur als exterieur uitgelicht zijn. De intimiteit van een gebedsruimte verbindt hij zo aan het uitzicht ervan; je kijkt zo vanuit een moskee naar buiten, in plaats van naar binnen. Zijn foto’s uit Groot-Brittannië zijn nu, onder de titel New British Views, te zien in galerie Dürst Britt & Mayhew in Den Haag, tot en met 26 maart. (Mark Moorman)

2. Hopelijk zijn de optredens van De Toegift net zo indrukwekkend als hun veelbelovende debuut

De Toegift Beeld Wout van Heck

Het Zeeuwse kwartet De Toegift kwam begin dit jaar met een zachtmoedig, in jeugdherinneringen zwelgend album vol poëtische bespiegelingen over het maar voortjakkerende bestaan en een verlangen naar tijdloosheid. De muziek wandelt rustig heen en weer tussen jazz, kamerpop en indie, en de arrangementen zijn zó bedacht dat het lijkt alsof ze dat niet zijn. Een prachtig een veelbelovend debuut, dat natuurlijk ook hoop geeft op indrukwekkende podiumervaringen: ze zijn op 10 maart te zien in V11 in Rotterdam en op 18 maart in Cinetol in Amsterdam. (Robert van Gijssel)

3. Forum Groningen laat zien hoe de meanderende verteltrant van Haruki Murakami door de jaren heen is verfilmd

Drive My Car.

De Japanse literaire gigant Haruki Murakami sloeg jarenlang vrijwel alle verzoeken tot verfilming van zijn werk af. De Vietnamees-Franse Tran Ahn Hung wachtte geduldig, een jaar of vier, tot hij toestemming kreeg om een van Murakami’s bekendste romans te verfilmen, Norwegian Wood. Het bleek mogelijk om Murakami’s melancholisch meanderende verteltrant naar film te vertalen. En de auteur liet zich vaker verleiden; vooral diens korte verhalen bleken vruchtbare filmgrond. Vanwege de Boekenweek vertoont het filmtheater Forum Groningen de oogst aan Murakami-verfilmingen, met onder meer Burning, de animatiefilm Blind Willow, Sleeping Woman en het met een Oscar bekroonde Drive My Car. Het Murakami on Film-programma begint zaterdag 11 maart. (Bor Beekman)

4. Drie podcasts over ‘shit waar je als vrouw van deze (en vroeger) tijden mee moet dealen’

Omdat het bijna Internationale Vrouwendag is (op woensdag 8 maart), zocht Anna van Leeuwen naar drie fijne feministische podcasts. Ze raadt Damn Honey aan, van Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen, over ‘shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen’. The Guilty Feminist, dat steevast begint met een grappige biecht (‘Ik ben een feminist, maar vorige week had ik een anti-aging laserbehandeling die zo veel pijn deed dat ik moest huilen.’). En Her Half of History, eigenlijk niet meer dan een boeiende geschiedenisles over het leven van vrouwelijke spionnen, bankers, huisvrouwen of machthebbers.

5. Er zijn al heel wat kersenbomen gesneuveld. Tijd om drie indrukwekkende vertolkingen uit te lichten die eerder in Nederland te zien waren

Beeld Michel Keppel

Toneelgroep Maastricht voert vanaf zondag 5 maart De kersentuin van Tsjechov weer op (tournee t/m 1 juni). Theaterredacteur Hein Janssen verwacht op papier veel van deze nieuwe productie en vraagt zich af: wordt het een komedie of een tragedie? Want dat is het eeuwige twistpunt, al sinds de première op 17 januari 1904. Tsjechov vond dat hij een blijspel had geschreven, regisseur Stanislavski zag het stuk als een sociaal drama. Janssen memoreert ook drie eerdere versies van De kersentuin in Nederland.

6. Isabelle Huppert, al een halve eeuw een toonaangevende actrice in de Europese cinema, wordt 70. Drie streamingtips

‘Elle’ (2016).

De Franse actrice Isabelle Huppert wordt 70, een mooie mijlpaal om weer eens op zoek te gaan naar haar films. Bekijk bijvoorbeeld het al weer veertig jaar oude Coup de foudre (1983, Netflix) van Diane Kurys, over de intense vriendschap tussen twee vrouwen in het naoorlogse Frankrijk. Of Paul Verhoevens Elle (2016, iTunes), dat Huppert een Oscarnominatie opleverde. Of naar L’Avenir (Things to Come) (2016, Picl) van Mia Hansen-Løve, waarin Huppert een filosofiedocent is, die een nieuw leven instruikelt als haar man haar verlaat. (Mark Moorman)

7. Waar ging het mis op de Platoschool, die was opgericht door ouders met spirituele en filosofische idealen?

‘De Platoschool’

Yara Hannema (39) zat als kind op de Platoschool in Amsterdam, waar ze bijzondere vakken kreeg als Indiase dans, Sanskriet, kalligrafie, meditatie, schermen, boksen, aritmetica. In haar documentaire De Platoschool (donderdag 9 maart, 22.30 uur op NPO 2) probeert ze te reconstrueren hoe het komt dat de school, opgericht met spirituele en filosofische idealen, kon ontsporen in een plek waar leerkrachten ervan beschuldigd werden de leerlingen te mishandelen. Het zijn vooral de verhalen van de oud-leerlingen die indruk maken. Kinderen die pas nu, ruimschoots volwassen, durven te praten. (Ianthe Sahadat)

8. De symmetrie en de perfecte patronen in de muziek van Bach: daar kunnen choreografen wel wat mee

‘Bach’ door Introdans. Beeld Pieter Henket

Choreografen kunnen wel overweg met de symmetrie en de perfecte patronen in de muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750) en met zijn dansante kant: hij verwerkte graag populaire dansvormen uit zijn tijd, zoals een menuet, sarabande, gigue of bourrée. Introdans brengt nu een programma met drie choreografieën, louter gezet op muziek van Bach. Plus één dansfilm over zijn verlangen naar perfectie. De Griekse choreograaf Andonis Foniadakis waagt zich in Selon désir (2004) aan de Matthäus- én de Johannespassion. En Sidi Larbi Cherkaoui en Nicolas Vladislav slingeren in Corpus Bach (2005) razendsnel golvende handen om de snaren van cellist Detmar Leertouwer. De tournee duurt t/m 20 mei. (Annette Embrechts)

9. Zelden toont een serie zo veel liefdevolle aandacht voor dolende mensen in de marge als in The Responder ★★★★☆

‘The Responder’.

The Responder (te zien bij NPO Start) is een bijzondere, atypische politieserie, met Martin Freeman (The Office, The Hobbit) in een van zijn beste rollen, als politieman die moet reageren op noodoproepen. Zelden zie je in een serie zo veel liefdevolle aandacht voor dolende mensen in de marge. Ja, het is uitzichtloos, maar we zijn niet alleen. Dan vergeef je de makers het enigszins voorspelbare, thrillerachtige plot, dat natuurlijk draait om een grote, gestolen zak drugs. (Herien Wensink)

10. Expositie in OBA toont 35 hedendaagse variaties op de klassieke Amerikaanse zondagsstrip

Beeld Renate Stuger en Sai Rodrigues

Sunday funnies, zo werden een eeuw geleden de fullcolourstrips genoemd die achter op de Amerikaanse zondagskranten stonden. Daar vond de lezer beroemde en fantasierijke reeksen zoals Gasoline Alley, Little Nemo in Slumberland en Krazy Kat. OBA Oosterdok, de centrale bibliotheek van Amsterdam, wijdt tot eind mei een tentoonstelling aan hedendaagse varianten van die klassieke zondagse strips, onder de titel Megillah Sunday Funnies. Op uitnodiging van stripscenarist en uitgever Chad Bilyeu maakten 35 tekenaars strippagina’s op grote vellen. Je kunt ze na afloop mee naar huis nemen, want de strips worden afgedrukt in een gratis krant. (Joost Pollmann)

11. Ravel, de klankkleurenvisionair met een grandioos muzikaal voorstellingsvermogen

Maurice Ravel Beeld Michel Keppel

Elke week kiest Merlijn Kerkhof, redacteur klassieke muziek, drie werken waardoor je voor altijd gaat houden van een componist. Van Maurice Ravel (1875-1937) bijvoorbeeld, de Franse klankkleurenvisionair met een grandioos muzikaal voorstellingsvermogen. Kerkhofs lievelingsstuk is Daphnis et Chloé, maar aanraders zijn ook het Pianoconcert in G (liefst de opname met Arturo Benedetti Michelangeli als solist) en Tombeau de Couperin, waarin Ravel vrienden en kennissen herdenkt die hij in de Eerste Wereldoorlog verloor.

12. Bagdad is een gewone stad in het Midden-Oosten aan het worden, constateert journalist Tom Kleijn

Beeld NTR

Voor de driedelige NTR-serie Terug in Irak bezoekt journalist Tom Kleijn, twintig jaar na de inval van de VS en Groot-Brittannië in het land, plaatsen en mensen uit zijn eerdere reportages, om de balans op te maken. Na jaren van oorlog en terreur, zegt hij, is het er sinds een paar jaar eindelijk veiliger. ‘Gebouwen die in puin lagen, staan weer overeind, wegen worden hersteld. Je kunt weer veilig door het land reizen en ’s avonds over straat gaan.’ En toch: wat in twintig jaar niet is veranderd, is de uitzichtloze maatschappelijke positie van veel Irakezen. ‘Irak is een land met veel problemen: corruptie, klimaatverandering, een slecht werkend politiek systeem.’ Door de oorlog ook: doordat de Amerikanen de macht verdeelden onder de Koerden, de sjiieten en de soennieten zijn er drie ‘koninkrijkjes’ die elk geld sturen naar de eigen achterban. (Nienke Piena)

13. Sopraan Julia Bullock gaat op zoek naar de echte Joséphine Baker

Julia Bullock in ‘Perle Noire: Meditations for Joséphine’.

Sopraan Julia Bullock kreeg als zangstudent te horen dat ze op Joséphine Baker leek, de Afro-Amerikaanse zangeres van de Jazz Age, die als een ‘wilde’ danste in een bananenrokje. En dat haar uiterlijk haar waarschijnlijk in de richting van ‘exotisch’ repertoire zou drijven. Zulke tenenkrommende opmerkingen spoorden Bullock aan om op zoek te gaan naar de echte Joséphine, een vrouw die het schopte van straathoekdanseres in Missouri tot de ster van de Folies Bergère in Parijs. In de voorstelling Perle Noire: Meditations for Joséphine, van 9 tot en met 13 maart te zien op het Opera Forward Festival, ontleedt Bullock Bakers gevoelsleven aan de hand van haar liedjes en haar woorden. Volgens The New York Times ‘duister en fascinerend’. (Jenny Camilleri)

14. De wereldtop van de 17de-eeuwse cartografie maakte kaarten voor de scheepvaart, maar ook voor de mooi

‘Algemeene kaart van de Colonie of Provintie van Suriname’. A. de Lavaux, tweede helft 18de eeuw. Beeld Collectie Allard Pierson

In de 17de eeuw was in het centrum van Amsterdam de wereldtop aan kaartenmakers gevestigd. Op het Damrak woonde Johannes Janssonius (cartograaf, drukker en uitgever), met naast zich zijn buurman en concurrent Willem Blaeu (idem). Zij maakten – net als Frederick de Wit vlakbij in de Kalverstraat – kaarten voor de scheepvaart, en ook voor de mooi. Hun werk maakt deel uit van de tentoonstelling Open kaart – van Atlas tot Streetmap, tot en met 16 juli, in museum Allard Pierson in Amsterdam. Vanaf 4 april wordt de geschiedenis van kaartenmakers aangevuld met hedendaagse kunstenaars als Jan Rothuizen en Qiu Zhijie, met hun expliciet subjectieve kaarten. En Remy Jungerman reageert met een nieuw kunstwerk op een zeer gedetailleerde kaart van Suriname uit 1737. (Anna van Leeuwen)

15. De trance beleeft zowaar een kleine, hippe revival

Armin van Buuren Beeld EPA

Armin van Buuren draait op zijn eigen A State of Trance, het grootste trance-evenement ter wereld, op 3 en 4 maart in de Utrechtse Jaarbeurs. Mooi moment om eens stil te staan bij het genre, dat na een succesvol begin in de vroege jaren negentig werd verguisd, en nu weer een kleine, hippe revival beleeft. Robert van Gijssel schetst de geschiedenis van de trance, met alle credits aan de grootmeesters van het genre, de Nederlanders Tiësto en Armin van Buuren, die dankzij hun trance wereldsterren werden zoals Nederland die niet eerder had gezien. En die nog altijd veruit de grootste Nederlandse popartiesten zijn, die constant nieuwe hits produceren en draaien voor een mondiaal miljoenenpubliek.

16. ‘Mijn moeder zei steeds: ‘Dit is ons lot’, maar ik dacht: waarom overkomt ons dit en anderen niet?’

Abdel Daoudi Beeld W.J.F.Kloezeman

Abdel Daoudi (37) regisseert bij Theater Sonnevanck en Theater Oostpool de tienervoorstelling El Mektoub (14+, tot en met 9 juni), waarin drie jongeren breken met het lot, dat hun ongunstig gezind is. Maar lukt dat echt? Tegen Annette Embrechts vertelde Daoudi hoe hij die onmacht herkent uit zijn eigen jeugd. ‘Als kind van migrantenouders, geboren in de Schilderswijk en opgegroeid in het centrum van Den Haag, merkte ik dat hard werken niet leek te lonen. Mijn moeder zei steeds: ‘Dit is wat God voor ons geschreven heeft, ons mektoub (lot).’ Ik kreeg een vreemde verhouding met dat lot. Waarom overkomt ons dit en anderen niet? Niemand kiest er toch voor onderbetaald of mishandeld te worden?’