De 14 favorieten van de Volkskrant

1. Met een krijtje en een schetsblok vertrok Kees van Dongen naar Parijs – en werd daar wereldberoemd

Kees van Dongen, ‘Liverpool Light House’ (1907). Beeld Singer Laren / Kees van Dongen

Dankzij het netwerk van kunsthistoricus Anita Hopmans, die promoveert op kunstenaar Kees van Dongen, is er een omvangrijke en unieke overzichtstentoonstelling van zijn werk te zien in Singer Laren.

2. Best of Idfa: in ‘Paradise’ zie je de onwereldse schoonheid van vuurgeweld

Paradise

In de documentaire Paradise volgt filmmaker Alexander Abaturov de plaatselijke Siberische brandbestrijders, die zonder veel uitrusting tegen de vlammen vechten.

3. Woensdag begint het International Film Festival Rotterdam

Om in de stemming te komen: drie podcasts vol fijne filmfestivalanekdotes en vergeten verhalen uit Hollywood.

4. Thomas Erdbrink kreeg alle ruimte van de Taliban

Thomas Erdbrink in ‘Onze man bij de Taliban’. Beeld Dennis Kersten

Na het abrupte vertrek van de Amerikanen en buitenlandse verslaggevers uit Afghanistan besloot journalist Thomas Erdbrink vorig jaar juist om naar Kabul af te reizen. Daar werd hij door Talibanstrijders beschermd: ‘Ik heb een bepaalde niet-intimiderende lichaamshouding ontwikkeld die voor hen vertrouwd aanvoelt, denk ik.’

5. Netflix-serie ‘The Playlist’ (over Spotify) kijken? Dit zijn nog drie techdrama’s

‘The Social Network’, de moeder aller techdrama’s.

De moeder aller techdrama’s, The Social Network over Facebook (Pathé Thuis), heeft twaalf jaar na de release nog steeds niet aan actualiteit ingeboet. Silicon Valley (HBO Max) gaat over start-up Piper Pied, inclusief contactgestoorde werknemers, en Mythic Quest (Apple TV Plus) is behalve een prima workplace-komedie ook een scherp commentaar op de meer uitzinnige aspecten van de wereld van de onlinegames.

6. Duizend jaar Russisch christendom, maar dan vermomd

Fluitist Ana de la Vega. Beeld Boaz Arad

Het koorwerk De verzegelde engel werd in de atheïstische jaren tachtig gecomponeerd door de Rus Rodion Sjtsjedrin. Onderwerp: duizend jaar christendom, maar hoegenaamd geen flintertje religie in te ontdekken. Hoe hij dat deed kunt u nu zelf horen, want het Nederlands Kamerkoor gaat met het stuk op tournee.

7. Alle grote flamencosterren komen weer naar Nederland

La Reina del Metal. Beeld Alex Rademakers

De Flamenco Biënnale brengt voor de negende keer traditie en grensverleggende vernieuwing naar de podia. Dit jaar voor het eerst ook in Brussel.

8. Somebody Somewhere is een serie over het menselijk tekort in al zijn alledaagse kleinheid

Max en Joel in ‘Somebody Somewhere’.

Toch overheerst in deze zevendelige serie rond hoofdrolspeler Sam (Bridget Everett) een gevoel van zachtheid, mild optimisme, een sprankje hoop, met al die lichtpuntjes die je onderweg kunt aantreffen.

9. Een kunstwerk als een sjamanistische reis

Links: Sara Sejin Chang (Sara van der Heide). Rechts: haar installatie ‘Four Months, Four Million Light Years’. Beeld Natasha Libbert, Sang-tae Kim

Het kunstwerk Four Months, Four Million Light Years sluit aan bij de actuele discussie over transnationale adoptie. De maker, Sara Sejin Chang (Sara van der Heide), werd zelf vanuit Zuid-Korea geadopteerd. Ze wil met dit werk de band met haar land van herkomst bekrachtigen.

10. Cute! Hoe kijkt GenZ naar zichzelf, en wat mogen wij van hen zien?

‘Performing Adulthood’. Beeld Robin Alysha Clemens

Fotograaf Robin Alysha Clemens volgde voor Performing Adulthood een twintigtal jongeren tussen de 16 en 24 jaar en zag een zoekende én hoopvolle generatie.

11. Alle dingen die het leven de moeite waard maken

‘Every Brilliant Thing’ wordt afwisselend gespeeld door Bram Suyker en Tamar van den Dop. Beeld Gordon Meuleman

Het Nationale Theater brengt een ode aan het leven met de theatermonoloog Every Brilliant Thing. Het publiek mag zelf voorbeelden aandragen van dingen die het leven de moeite waard maken.

12. Kijken naar een donkere vlek in de Belgische geschiedenis

‘1985', een dramaserie over De Bende van Nijvel.

Zelf heeft regisseur Wouter Bouvijn (35) de terreurdaden van de Bende van Nijvel niet bewust meegemaakt. Speciaal voor de jongere generatie maakte hij de dramaserie 1985. ‘28 mensen werden vermoord, maar een antwoord op het waarom hebben we nooit gekregen.’

13. Op wereldreis in Museum Volkenkunde

Reizigers namen deze kaart mee als gids langs de Tōkaidō-route (514 km) van Edo (nu Tokio) naar Kyoto. Beeld Universitaire Bibliotheken Leiden

Op de expositie Kaarten, navigeren en manipuleren in Leiden zien we welk beeld een land van zichzelf heeft. Zo claimt een Chinese schoolkaart uit 1970 vrijwel de hele Zuid-Chinese Zee en is Taiwan een Chinese provincie.

14. Finse cellisten met een voorliefde voor een stevige bak herrie

Apocalyptica Beeld Ville Juurikkala

De Finse band Apocalyptica staat vrijdag 27 januari in Afas Live, samen met de Nederlandse band Epica. Waarom doet de cello het eigenlijk zo goed in de hardere muziekstijlen. En wie gingen de band voor?