David Sedaris veranderde, getuige zijn nieuwe bundel, helaas langzaam maar zeker in een ouwe lul

Een van mijn lievelingsschrijvers van deze eeuw is ongetwijfeld David Sedaris, de sympathieke underdog uit een emotioneel gemankeerd gezin (‘We waren geen knuffelmensen. Wat emotionele steun betreft waren we ervan overtuigd dat geen enkele vorm van fysiek contact kon opwegen tegen de genezende krachten van een goeie borrel’). Sedaris heeft het terecht ver geschopt met de wrang-humoristische beschrijvingen van zijn vader (een rechtse, chagrijnige man die meestal halfnaakt door het huis loopt en zijn kinderen kleineert), zijn stuk voor stuk merkwaardige broertje en zusjes, en zijn moeder, die zwaar rookt en drinkt en desgevraagd aan haar kinderen uitlegt wat liefde voor haar betekent: ‘Liefde? Ik hou van een goeie, kort gebakken biefstuk. Ik hou van mijn kat. En ik hou van…’ Mijn zusjes en ik leunden voorover om haar onze namen te horen zeggen. ‘Rennies’, zei mijn moeder. Ik hou van Rennies.’

Sedaris groeide op tot een chronisch arme schlemiel, klein van stuk, homo, met een piepstem, een rampzalig gebit, een hele reeks ‘neurodiverse’ afwijkingen (add, adhd, dwangneurosen, noem maar op), een reeks vage baantjes na een mislukte studie en een alcohol- en drugsprobleem. Gelukkig schreef hij alles geweldig geestig op. Wie Me Talk Pretty One Day en Dress Your Family in Corduroy and Denim leest, kan niet anders dan dankbaar zijn voor Sedaris’ ongelukkige jeugd.

Hoe die jeugd écht was, beschrijft hij pas in zijn nieuwste bundel, Happy-Go-Lucky. Zijn vader is op bijna 100-jarige leeftijd eindelijk gestorven. Sedaris heeft altijd met milde spot over zijn vader geschreven, maar vond na diens dood blijkbaar pas de kracht voor een finale afrekening. Beschreef hij hun verstandhouding in Calypso (2018) nog als ‘een stel slechte trapeze-artiesten, die elkaars hand proberen te pakken en telkens misgrijpen’, in Happy-Go-Lucky blijkt de oude heer werkelijk nogal een engerd te zijn geweest, die naar zijn dochters loerde en zijn zoon meermaals tussen de billen keek, ‘op zoek naar aambeien’. Nee, opeens viel er niks meer te lachen.

Zoals dat (soms) gaat, werd die jeugd voor Sedaris een goudmijn. Hij werd wereldberoemd, puissant rijk, wierp de verslavingen af, liet zijn gebit opknappen, kocht een paar huizen plus een Picasso en veranderde daarbij, getuige zijn nieuwste bundel Happy-Go-Lucky, helaas langzaam maar zeker in een ouwe lul.

Hij verschoont zijn bed om de dag, bijvoorbeeld, met peperdure designlakens. Nou goed, zelf weten, al is het belachelijk. Vreemder is dat hij het niet kan uitstaan als zijn partner (al dertig jaar) Hugh piano speelt. Sedaris koopt zelfs een extra appartement voor Hugh, om piano in te spelen. Dat kan natuurlijk, als je zo rijk bent, maar dan ben je wel heel ver verwijderd van de sympathieke underdog die je ooit was. ‘Hoe is het zover met ons gekomen?’, verzucht hij. Het is ongetwijfeld een poging tot zelfspot, maar het klinkt vooral koket.

Hij schrijft over corona en de lockdown: het stoort hem vooral dat de winkels dicht zijn (winkelen is zijn enig overgebleven verslaving) en dat hij noodgedwongen zo veel tijd moet doorbrengen met zijn vriend. Hij ergert zich aan Black Lives Matter-demonstraties. Hij ergert zich aan medepassagiers in het vliegtuig. Hij ergert zich eigenlijk aan iedereen en alles. Hij is, heel eerlijk gezegd, net zo’n boze oude man geworden als zijn vader.

Sedaris beschrijft zijn vader op zijn sterfbed. Die zegt: ‘David… je hebt zoveel geweldigs bereikt in je leven. Je hebt… nou ja, dat wou ik je zeggen: je hebt gewonnen.’ Gewonnen, ja, maar van wie? Van zijn vader, die hem zijn hele leven vernederd heeft? Of gewonnen van het leven zelf?