David Kadouch is een pianist met poëtische inslag ★★★★☆

Hier wil ik iets mee doen, dacht de Franse pianist David Kadouch toen hij Madame Bovary herlas. Emma, de titelheldin van Flauberts schandaalroman uit 1856, speelde immers piano. Sterker, onder het mom van pianoles trok ze elke week voor overspel naar Rouen. Welke muziek, dacht Kadouch, zou Emma’s hart sneller doen kloppen?

Flaubert, allesbehalve een muziekman, hult zich in het vage. Maar hij was natuurlijk bevriend met de schrijver George Sand. Zij woonde een paar jaar samen met Frédéric Chopin en nam Pauline Viardot onder haar hoede, de zangeres en componist die als meisje nog pianoles had gekregen van Franz Liszt. Voeg onderschatte componisten toe als Louise Farrenc, Fanny Mendelssohn en Clara Wieck, en er groeit een aantrekkelijk album.

Kadouch is een pianist met poëtische inslag. De variaties over een Russisch liedje van Farrenc ontaarden nergens in gewapper. Het tempo in een nocturne van Chopin schommelt subtiel.

David Kadouch Madame Bovary Klassiek ★★★★☆ Mirare