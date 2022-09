David Hockney leert je langer, scherper en met verbazing kijken ★★★★☆

Een geweldig idee van David Hockney, om de suppoosten van de National Gallery in Londen te portretteren. Zo plaatste hij de dienstbare bijrolspelers waar je als bezoeker meestal langs kijkt in het centrum van ons blikveld. En nu kunnen wij dus uitgerekend in een museum – het Teylers Museum in Haarlem – de suppoosten eens goed in ons opnemen.

Hun terugkijkende, markante gezichten zijn haarscherp getekend, met potlood. Hun soms ontspannen, maar vaak ook wat minder zelfverzekerde lichaamshoudingen zijn gevat in gouache, in voor Hockney opmerkelijk sobere kleuren. Ook opvallend: de mannen zitten bijna allemaal wijdbeens, de vrouwen juist met gesloten knieën. En waarom zijn al die handen eigenlijk zo groot?

‘12 Portraits after Ingres in a Uniform Style’ (1999-2000). Potlood, kleurpotlood en gouache op papier, waarbij een camera lucida is gebruikt. © David Hockney

De serie van twaalf portretten (1999-2000), een van de hoogtepunten van de expositie Hockney’s Eye, is gemaakt met behulp van een camera lucida. Met dit optische instrument, gepatenteerd in 1806, kan de werkelijkheid tamelijk gemakkelijk, bijna fotorealistisch op doek of papier worden over- of nagetekend. Het blikveld is echter maar klein, waardoor soms opnieuw moet worden ‘gefocust’ – vandaar dus die machtig grote suppoostenhanden.

Camera lucida (circa 1860) uit de collectie van het Teylers Museum, naar een ontwerp van William Hyde Wollaston. Beeld David Hockney

De 85-jarige kunstenaar is zichzelf een leven lang blijven vernieuwen en probeerde alle middelen die hij ter beschikking had uit om de menselijke blik − die beweeglijk is, diepte ziet, een bepaalde duur heeft − te vertalen naar het platte vlak. Naast geschilderde (zelf)portretten en landschappen in bijzondere vormen en formaten is er op deze expositie dus ook werk te zien dat heel andere technieken benut, zoals de video-installatie Woldgate Woods, Winter (2018) en iPad-tekeningen (zie inzet).

Hockney heeft ook altijd vol interesse teruggeblikt naar hoe kunstenaars vóór hem het deden. In zijn controversiële boek Secret Knowledge − Rediscovering the Techniques of the Old Masters (2001) stelde hij dat schilders en tekenaars al sinds de Renaissance optische instrumenten hebben gebruikt, zoals spiegels, speciale lenzen en de camera lucida. Dat is veel eerder dan veel kunsthistorici voor mogelijk houden.

Het Teylers Museum en de twee Engelse kunstinstellingen waarmee Hockney’s Eye is opgezet (de Heong Gallery en het Fitzwilliam Museum) laten in deze expositie zien hoe Hockney zelf heeft geëxperimenteerd met zulke instrumenten. Zijn werk wordt getoond naast deze kunsthistorische hulpmiddelen én naast tientallen oudere kunstwerken waarbij (verondersteld of met zekerheid) van dergelijke hulpmiddelen gebruik is gemaakt, van onder anderen Rembrandt, Wybrand Hendriks en Albrecht Dürer.

Zulke werken zijn vaak voorzien van een disclaimer. Zoals een portret van de hand van Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). Het is net als de suppoostenportretten waanzinnig scherp en gedetailleerd, en heeft volgens Hockney een overgetrokken lijnvoering. Het wordt voorstelbaar waarom Hockney meent dat ook Ingres gebruik heeft gemaakt van een camera lucida en waarom zijn reeks suppoosten 12 Portraits After Ingres in a Uniform Style heet.

Ook Hockneys duizelingwekkende experimenten met omgekeerd perspectief (waarbij het verdwijnpunt bij de kijker ligt), trippy kubistische fotocollages en een krankjorume, Escherachtige digitale print, waarop onder meer een Ed Sheeran-figuurtje te bespeuren is, laten de toeschouwer anders kijken. Meestal langer, scherper − en soms simpelweg verbaasder.

De Hockney-liefhebber die hoopt ook diens kolossale Yorkshire-landschappen en beroemde zwembadscènes in knallende kleuren aan te treffen, moet de verwachtingen wat bijstellen: die zijn hier niet te zien. Wie echter nieuwsgierig is naar Hockneys fascinatie voor de blik en voor perspectief, kan zich verheugen op een heerlijk bezoek aan het Teylers. Dat is als monumentaal museum voor kunst en wetenschap geknipt voor deze tentoonstelling, die niet alleen inzicht biedt in Hockneys werk, maar ook een blik werpt onder de motorkap van de kunstgeschiedenis.

‘Grand Canyon Arizona with My Shadow, Oct. 1982’, fotocollage. © David Hockney Beeld Richard Schmidt

iPad-tekeningen David Hockney (1937) maakt al tekeningen met de iPad sinds die in 2010 werd geïntroduceerd. Dat uitgerekend een wereldberoemd schilder op vrij hoge leeftijd zich de tekenprogramma’s op de iPad eigen maakte, en zeer enthousiast aan de slag ging met zo’n beperkt, pixelig medium, baarde wereldwijd opzien. In het Teylers Museum is een selectie van zijn verrassend mooie en gedetailleerde iPad-tekeningen te zien: landschappen, stillevens en bloemstudies uit de periode 2010-2020. De tekeningen worden als diashow vertoond op schermen tussen de 19de-eeuwse schilderijen uit de vaste collectie, en worden afgewisseld met video’s waarop je als toeschouwer het wordingsproces op Hockneys iPad-scherm volgt. Deze geluidloze registraties zijn een feest voor het oog: het is fascinerend de tekeningen geleidelijk aan te zien ontstaan, uit talloze kleine veegjes, streken, strepen, klodders en lagen. Alsof je echt met Hockney meekijkt.