David Dawson laat Het Nationale Ballet zachtmoedig bewegen op melancholische muziek ★★★★★

James Stout, Edo Wijnen en Joseph (Joey) Massarelli in ‘Legacy Variations’ van choreograaf David Dawson op de gelijknamige compositie van Alex Baranowski. Beeld Yan Revazov

Als drie wachters staan ze klaar om ons toegang te verschaffen tot grijze luchten en uiteindelijk een woest wolkendek: eerste solist James Stout, tweede solist Edo Wijnen en (zie inzet) grand sujet Joseph (Joey) Massarelli. Eén voet naar achteren geplaatst, één spitse elleboog hemelwaarts gericht. Drie lange lichtbalken en een optrekkend gaasdoek openen volkomen beheerst het parelmoergrijze luchtruim. Alsof de onmetelijke diepte van deze omgeving eerst nog goed moet worden ingeschat. De drie mannen beginnen aan hun verkenning, rustig rennend en dan zacht fladderend als energieke vlinders.

Dit universum, door decorontwerper John Otto gehuld in fascinerend veel grijswaarden, verdraagt geen menselijke bravoure met stoere sprongen en krachtig tilwerk. Hier hoort een zachtmoedig en organisch aftasten van alle omtrekken, en dat is precies wat er gebeurt in Legacy Variations, de prachtige wereldpremière van choreograaf David Dawson voor Het Nationale Ballet. De nieuwe compositie van Alex Baranowski wordt even beheerst en subtiel vertolkt door Het Balletorkest, met ijl klimmende violen boven een steeds breder uitwaaierend instrumentarium.

Op deze melancholische en wijds klinkende muziek zwenken de drie mannen soepel door de ruimte, soms solo, soms synchroon, soms in canon. Dan weer houden ze even halt, de handen ineen gevlochten, berusting zoekend bij elkaar, om daarna opgeladen uiteen te waaieren en variaties te formuleren op die statige wachterspositie. In de doorzichtig grijszwarte body’s (kostuumontwerp Yumiko Takeshima) ontwaar je op hun rug en in hun hals een dun streepje oranje, een subtiele verwijzing naar de nationale kleur. Halverwege ontrolt zich over de volle breedte van het achterdoek een filmische weergave (Altin Kaftira) van stapelwolken; die lijken buien, wind en hagel aan te kondigen maar het trio Stout, Wijnen en Massarelli schrikt daar niet meer voor terug. Dat voegt zich soepel meegolvend naar de natuurlijke schoonheid van dit luchtruim.

Joseph (Joey) Massarelli in ‘Legacy Variations’ van choreograaf David Dawson. Beeld Michel Schnater

Dawson (50) brengt met Legacy Variations, zo schrijft hij in een toelichting, een hommage aan de majestueuze Hollandse luchten én aan het Nederlandse balletgezelschap waar hij van 1995 tot 2000 danser was. Hier kreeg hij zijn eerste kansen als choreograaf, met geroemde balletten als A Million Kisses to My Skin (2000) en The Grey Area (2000). Inmiddels hebben wereldwijd ruim dertig gezelschappen werk van de Brit op het repertoire, waaronder het Semperoper Ballet in Dresden. Daar is hij, net als bij Het Nationale Ballet, associate artist, hetgeen regelmatig nieuwe opdrachten betekent.

Dawson houdt van muzikale dynamiek in een ruimtelijk ogend, met lichtbakens geordend toneelbeeld. Dat blijkt wederom uit de energieke herneming van The Four Seasons (2021) op de vrije en gevarieerde bewerking door componist Max Richter van Antonio’s Vivaldi’s beroemde Vier Jaargetijden. In de muziek, die van donker naar licht schiet, van zachtaardig naar wreed en van krassend naar hemels, hoor je als vanzelf uiteenlopende weersomstandigheden voorbij schieten. Dirigent Koen Kessels geeft soliste Isabelle van Keulen de ruimte om al die uitersten op haar viool op te zoeken. Met af en toe een korte stop als adempauze.

Yuanyuan Zhang en Jakob Feyferlik in ‘The Four Seasons’ van choreograaf David Dawson. Beeld Michel Schnater

Dawsons choreografie bezit diezelfde jachtige spanning: zestien balletdansers hergroeperen zich voortdurend in nieuwe duetten, vier- en vijftallen, telkens gehuld in andere kleuren balletpakken. Opvallend is het subtiele en verfijnde tilwerk dat gewoon doorgaat, of dansers nu vooruit of achteruit lopen en zich horizontaal, verticaal of in halve cirkelbogen laten liften. Al die dynamiek vindt plaats onder een dominante paraplu van vier kantelende lichtobjecten in mathematische basisvormen: een cirkel, lijn, vierkant en driehoek. Zij symboliseren de vier seizoenen van Vivaldi die door Richter bij vlagen herkenbaar geciteerd of zelfs gekopieerd worden. Richter maakt er in bijna vijftig minuten dertien verschillende delen van, Dawson volgt hem daarin. Logisch, de huidige weeromstandigheden houden zich natuurlijk ook al lang niet meer aan de begrenzing van de vier seizoenen.

Van grand sujet naar tweede solist Na afloop van de première van het tweeluik Dawson werd grand sujet Joseph (Joey) Massarelli verrast met een publieke aankondiging van zijn bevordering naar de rang van tweede solist. De kleine, energieke Massarelli, in 1996 geboren in de Amerikaanse staat Illinois, beschikt over een enorme sprongkracht en legt een vanzelfsprekende jazzy swing in zijn klassieke ballettechniek. Een grand sujet danst solo, en in het ensemble, de tweede solist danst grote rollen naast de titelpersonages.

Dawson Dans Legacy Variations ★★★★★ The Four Seasons ★★★★☆ Door Het Nationale Ballet en Het Balletorkest. Choreografie: David Dawson. 8/12, Nationale Opera & Ballet, Amsterdam. Aldaar t/m 16/12.