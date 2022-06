David Cronenberg: ‘Als je chirurgie als seks accepteert – dán is er veel seks te zien in mijn nieuwe film’

Léa Seydoux en Viggo Mortensen in Crimes of the Future

Begint de échte wereld meer en meer te lijken op die van David Cronenberg? Het lijkt soms of Cronenbergs visie op de toekomstige mens, die hij al decennia uiteenzet in allerlei dystopische films, nog onder onze ogen wordt ingehaald door de realiteit.

‘Ik hoop het niet’, zegt de filmmaker. ‘Maar in bepaalde opzichten is het wel evident. Twintig jaar geleden had niemand het over microplastic. En nu heeft iederéén het over microplastic: dat het in de bloedstroom van misschien wel 80 procent van de mensen op aarde zit en in alle vissen. Jij noemt het ‘Cronenbergs visie’ – wat dat ook mag inhouden. Maar als ik een script schrijf, is dat nooit met het doel om een film te maken over klimaatverandering of zoiets. Zo werkt het niet.’

Crimes of the Future, de nieuwste blik van Cronenberg op een nabije toekomst, begint met een kind dat op plastic knaagt. Het joch met de gemuteerde spijsvertering is niet de enige mens wiens lichaam zich heeft aangepast. Zo groeien er almaar nieuwe, nog onbekende organen in het lichaam van Saul (Viggo Mortensen), die hij en zijn partner (Léa Seydoux) operatief verwijderen bij wijze van performance art. Het decor is Athene, waar de scheepskerkhoven in het havengebied een ingestorte en danig vervuilde samenleving suggereren. De film keert terug naar de ‘body horror’, de transformaties van het menselijk lichaam die een hoeksteen vormen in Cronenbergs oeuvre. Zijn mens is nooit af. En mengt zich met andere vormen, zoals in Videodrome (mens en videorecorder), The Fly (mens en vlieg) of Existenz (mens en gameconsole).

U schreef het script voor Crimes of the Future twintig jaar geleden. Lag het al die tijd in een laatje?

‘Tegenwoordig hebben we geen fysieke scripts meer, dus het zat ergens in een bestandsmap op een computer. Het zat in elk geval níét meer in mijn geheugen. We hebben destijds een paar pogingen gedaan een film van de grond te krijgen (Nicolas Cage was in beeld voor de hoofdrol, red.), maar om verschillende redenen ging het niet door. En toen kreeg ik A History of Violence aangeboden, mét financiering. Het was geen big deal voor me. Ik geniet van het schrijven, niet alles leidt tot een film.’

Hoeveel van die onverfilmde Cronenbergscripts bestaan er?

‘Vast nog wel wat meer, die ik me nu niet herinner. En ook wat scripts waar ik halverwege mee stopte.’

Recensenten schrijven dat u met deze film terugkeert bij uw basis.

‘Ik geloof niet dat ik die basis ooit verliet. Ik kan deze film óók in verband brengen met recenter werk als A Dangerous Method, Cosmopolis of Maps of the Stars. Technisch is Crimes of the Future een genrefilm, of je het nu sciencefiction noemt of iets anders. Een genre is een marketinginstrument: dat de distributeur kan zeggen: oké, dit is een horrorfilm, ik wéét hoe ik dit kan verkopen aan het publiek. Of: dit is een gangsterfilm. Critici vinden genres ook handig. Maar bij het creatieve proces helpt het mij niks, die genres. Ik ben er totaal niet mee bezig.’

David Cronenberg op het filmfestival van Cannes in 2022. Beeld Corbis via Getty Images

De uitspraak ‘surgery is the new sex’ wordt als een slogan ingezet in Crimes of the Future. Hoe erotisch wilde u het snijden verbeelden?

‘Vrij veel journalisten zeggen me dat ze de film zeer erotisch vonden, wat me wel een beetje verrast. Technisch zit er geen seks in. Nou ja, er is seks, als je chirurgie als seks accepteert – dán is er veel seks te zien. De meeste mensen zien het toch niet als erotisch, denk ik, maar de personages in mijn film doen dat wel. Seksualiteit bestaat niet, in Crimes of the Future, maar moet op een of andere manier tóch uitgedrukt worden. Dat is de paradox van de film.’

Voorafgaand aan de première in Cannes voorspelde u dat er wel wat mensen zouden weglopen, vanwege bepaalde scènes.

‘De enige die wegliep tijdens de galapremière was ik. Want ik moest even plassen. Verder stond er helemaal niemand op, uit de iets van 2.400 stoelen. Dus mijn voorspelling was foutief. Bij Crash liepen in Cannes heel veel mensen voortijdig de zaal uit. Dat was een andere film, in een andere tijd, met weer andere menselijke gevoeligheden. Is de tolerantie voor grensverleggende cinema toegenomen? Ik zou het niet weten. Ik weet zelfs niet of ik grenzen verleg als filmmaker. Ik weet wél dat er mensen zijn die ter ontspanning naar operaties op televisie kijken. Dat bestaat, de chirurgie-zender. En mensen kijken online video’s als ze een lasercorrectie overwegen, of een lichaamsmodificatie. Hmm, neem ik een borstlift of een billenlift?’

U ziet er behoorlijk fit uit.

Cronenberg lacht. ‘Allemaal schijn.’

Denkt u anders over het menselijk lichaam nu u ouder wordt?

‘Nee. Het enige dat verandert, is dat ik ouder word. En ik geloof dat je er zelf over beslist hóé je dat doet, in zekere mate dan. Ik ben geen bodybuilder, maar ik doe aan gewichtheffen. Spierweefsel aanmaken wordt moeilijker naarmate je ouder wordt, maar het kan wel. Ik drink niet, nooit gerookt ook. Ik let op wat ik eet. Helpt dat me? Waarschijnlijk, al weet je dat niet zeker.’

Kijkt u nog op van reacties van het publiek op uw werk? En de vele analyses van uw body horror?

‘Dat zijn twee vragen. Ik ben altijd verrast hoe het publiek reageert, op welke film dan ook. Of het nou mét of zonder body horror is. Mensen zijn namelijk moeilijk te voorspellen. Het hangt af van iemands cultuur, zijn of haar bekendheid met cinema, de belezenheid, of tolerantie, het begrip van taal – begrijp je de subtiliteiten van het Engels, of heb je ondertitels nodig?

‘En dan die body horror. Dat was nooit míjn term. Vermoedelijk is die bedacht door een of andere journalist. Handig voor de marketing. Maar voor mij gaan mijn films eerder over body beauty, de schoonheid van het lichaam. Ik voel geen horror bij het menselijk lichaam, geheel niet. Body horror, dat label betekent helemáál niks voor mij.’