Dautzenberg lezen is een beetje als naar de sterrenhemel kijken: begrijpen gaat niet lukken

Schrijver A.H.J. Dautzenberg Beeld Hub Dautzenberg

Ef is een monnik. Ze draagt een pij, kent kracht toe aan de Griekse letter tau, heeft het symbool zelfs in haar tonsuur geschoren en leeft teruggetrokken in een caravan. Haar tuin is een paradijs vol planten en dieren waarmee ze kan spreken als een ware Franciscus van Assisi. Dat klinkt toverachtig, maar een gesprek met een mol gaat als volgt.

‘Ben jij dat Fert?’

‘Present’, klinkt het uit de omgewoelde aarde.

‘Fijn om je weer eens te spreken.’

‘Het genoegen is geheel wederzijds, Ef. Hoe gaat het met je?’

‘Uitstekend, dank je. En jij?’

‘Alles wel.’

Het blijft overigens niet bij smalltalk, de dieren hebben allerlei wijsheden in pacht. Om even bij Fert te blijven: ‘Wees deemoedig en je zult merken dat de aarde broos is.’ Waarvan akte.

In het schuurtje staat een grote glazen bak waarin Ef elke dag een lepel van haar poep gooit – eten voor de strontvliegen (allen Fabio genaamd), die een belangrijk aandeel hebben in Efs grote missie: ‘Van het gezoem wil ze een tau-zang maken, een lofzang die de gelijkheid van alle schepselen viert, die de harten van de mensen openbreekt en volmaakte vreugde verkondigt.’

Wat heeft dit nou weer allemaal te betekenen? Tja, dat is misschien wel de laatste vraag die je over Ogentroost, de nieuwe roman van A.H.J. Dautzenberg, moet stellen. Dautzenberg, misschien wel onze meest autonome schrijver, is iemand die geen concessies doet, niet aan maatschappelijke verwachtingen, niet aan literaire wetten en al helemaal niet aan begrijpelijkheid. In Ogentroost zijn sommige hoofdstukken gespiegeld afgedrukt, bestaan andere uit de weergave van babygebrabbel of een eindeloze reeks ö’s (vliegengezang). Op het verhaal van Ef volgt een onnavolgbaar gesprek waarin Halina Reijn door filmmaker Alex van Warmerdam wordt gevraagd Ef te spelen in de verfilming van het boek Ogentroost. ‘Ik loop dus straks met kort haar in een pij rond en praat in ö’s tegen poppen die dieren en planten voorstellen?’

Daarna lezen we delen uit het filmscript en stukken uit recensies over de film (‘‘De dieren zijn niet van echt te onderscheiden’ – de Volkskrant’). De roman eindigt met een hartgrondig ‘KUKELEKU!’, een deleted scene, een QR-code naar een bizar YouTube-filmpje en een citaat van Gerard Reve. Dat lijkt absurdistisch, maar dat is het allerminst. Absurdisme impliceert dat het leven in essentie geen betekenis heeft, maar de schrijver drukt met dit boek juist het tegenovergestelde uit. Ogentroost zit vol betekenis – het gaat over eenzaamheid, angst, liefde, hypocrisie, wokeness (leuke cameo voor een blackfaced Carice van Houten) en is tevens een adembenemende verbeelding van een psychose – maar de tekst vraagt niet om verklaring. Dautzenberg lezen is een beetje als naar de sterrenhemel kijken: je kunt het universum proberen te bevatten, er talloze theorieën op loslaten, maar je zult het nooit écht begrijpen.

A.H.J. Dautzenberg: Ogentroost. Atlas Contact; 336 pagina’s; € 22,99.