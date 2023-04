Het slimme van TikTok is dat het je geeft wat je wil voor je weet dat je dat wil en vaker nog zonder dat je het ooit hebt gewild. Afgelopen weekend werd ik gevoelsmatig uit het niets – maar ongetwijfeld dankzij allerlei subliminaal doorgegeven data – bestookt met de vraag of ik met een rijke man wil trouwen. ‘Want to date a millionaire?’, vroeg Hollywood Hills Wife. ‘Wanna marry rich?’ echode Drinks With Devin. ‘Want to become an old money-heiress and never worry another day in your life?’

Wat kon ik zeggen? Niet per se, natuurlijk. Maar ook niet niet.

Volgens Dine With Devin sluiten financiële en romantische motivaties elkaar niet uit op de huwelijksmarkt. Beeld TikTok

Datingadvies is een populair genre op TikTok – vooral onder jonge vrouwen. Op zich weinig mis mee, behalve dat het overgrote deel van de filmpjes in deze categorie het beste kan worden samengevat als ‘spoedcursus meebewegen met het patriarchaat’. Een van TikToks populairste dating-experts heet Tinx en raadt haar miljoenen volgers eigenlijk maar één ding aan: wees nooit kwetsbaar. Reageer zo min mogelijk op berichtjes, wees niet eerlijk over je gevoel. Haar credo: ‘You’ll never regret not responding’. Drinks With Devin raadt haar honderdduizenden volgers aan met zijn vrienden te daten als je beoogde man niet geïnteresseerd lijkt in een relatie – met zijn vader desnoods. Volgens Hollywood Hills Wife is het vooral belangrijk over te komen als ‘vrouw met opties’. ‘Als Lamborghini Larry je niet geeft wat je wil, maak hem dan jaloers met Bentley Brian.’

Daten op TikTok gaat er vooral om een (giftig) spel zodanig mee te spelen dat je als ‘winnaar’ uit de bus komt. Dat meedoen aan een spel waarvan de tegenspeler alle regels heeft bedacht je hoe dan ook tot verliezer maakt, wordt halsstarrig genegeerd.

Je kunt dit soort digitale trends afdoen als oppervlakkige gekkigheid, maar het gegeven dat miljoenen vrouwen wereldwijd deze filmpjes bekijken, geeft wel degelijk een signaal af over hun collectieve zelf- en wereldbeeld. Iets verder uitgezoomd draait het ‘marry rich’-genre om een poging controle te krijgen over je leven in een omgeving waarin dat van alle kanten wordt bemoeilijkt. Het is een logisch antwoord op een tijdperk waarin misogyne influencers als Andrew Tate alsmaar populairder worden, terwijl bijna de helft van de Nederlandse vrouwen nog altijd financieel niet onafhankelijk is. Een logisch antwoord op een tijdperk waarin een minister van wonen de zorgen van een jonge vrouw over het feit dat ze ondanks haar goede baan geen huis kan kopen, beantwoordt met de vraag of ze al aan een rijke vriend heeft gedacht.

De beste date van de afgelopen tijd vond begin dit jaar plaats tijdens het programma First Dates. Een deelneemster vertelde haar tafelgenoot dat ze veel las over feminisme. Nou, daar had hij dus helemaal niks mee, zei hij, ‘al die mannenhaat’. ‘Alsof mannen de wereld verpest hebben.’ Het meisje legde haar vork neer, keek de jongen aan en zei: ‘Is dat niet zo dan?’

Haar TikTok-account met datingtips zie ik heel graag tegemoet.