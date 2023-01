Dat ‘Tyrone’ uitgroeide tot ‘een soort feministisch volkslied’, daar keek Erykah Badu van op

Erykah Badu tijdens een optreden in New York in 1997. Beeld Redferns

I think ya better call Tyrone

(Call him)

And tell him come on, help you get your shit



Tyrone, Erykah Badu (1997)

Het heuvelachtige graafschap Tyrone in Noord-Ierland. Beeld Getty

Om te beginnen is Tyrone een heuvelachtig graafschap in Noord-Ierland, sedert 1585, afgeleid van het Ierse Tir Eoghan, wat ‘land van Eoghan’ betekent. Maar dat is niet de Tyrone die de Amerikaanse neosoulzangeres Erykah Badu voor ogen heeft en die in haar doorbraakhit uit 1997 nodig moet worden gebeld om de shit van haar vriend op te ruimen.

Tyrone kan het best worden gezien als een zeur- en zeikparade richting haar verkering, in haar ogen een slappe zak van het zuiverste water. Ze krijgt niks van haar ‘partna’, ze zijn nooit met zijn tweetjes en als het over geld gaat, kan hij niks anders dan vragen ‘for some ass’. De groeten! Bel je maatje Tyrone maar, laat ze hem weten.

Het vriendje zelf is naamloos, in Tyrone. Over de ontstaansgeschiedenis van het nummer liet Badu bij herhaling los dat de song uit de losse pols gestalte had gekregen, al freestylend tijdens een repetitie. Tyrone verscheen in een liveversie en ze verdiende er een Grammy-nominatie mee.

Badu (1971), die in het echt Erica Abi Wright heet, keek er nogal van op dat het nummer uitgroeide tot ‘een soort feministisch volkslied’, een oproep om niet langer alles te pikken van je vervelende kerel. ‘Ik heb het gewoon verzonnen’, vertelde ze.

‘Maar toen er echt debatten over ontstonden, nam ik een standpunt in. Ik begon alle ‘Tyrones’ uit te dagen om het beter te doen. Vrouwen voelden zich gesteund en vonden het geweldig, mannen haatten het nummer omdat ze zichzelf erin herkenden.’ Wie de Urban Dictionary raadpleegt, het online slang-woordenboek, leert dat ‘Call Tyrone’ inmiddels een ingeburgerd begrip is: de man die wordt ingeschakeld als je waardeloze scharrel er een zooitje van maakt.

Ook Erykah Badu zelf zorgde – naast haar succesvolle muziekloopbaan – voor de nodige trammelant. Ze werd naakt aangehouden in Dallas, kwam onder vuur te liggen omdat ze voor een dubieuze Afrikaanse staatsman optrad en het opnam voor zowel antisemiet Louis Farrakhan als de voor seksueel misbruik veroordeelde zanger R. Kelly.

Andre 3000 (van hiphopduo Outkast) in 2015 in het Fox Theatre in Atlanta. Beeld WireImage

Haar liefdesleven voerde eveneens langs een hobbelige zandweg, met relaties met diverse rappers en drie kinderen van drie verschillende vaders. Van een van hen, Andre 3000 van hiphopduo Outkast, werd gefluisterd dat hij de slappe zak uit Tyrone is. In het nummer A Life in the Day of Benjamin André ontkent hij dat. Over hun relatie schreef hij wel zijn grootste hit, Ms Jackson. Hierin biedt hij een ‘triljoen keer’ zijn excuses aan Badu’s moeder aan, de oma van hun kind Seven.

Het laatste nieuws over Badu is dat ze zich op de cannabismarkt heeft gestort, en niet alleen meer als gebruiker. That Badu, heet haar marihuana met een vleugje limoen. Een eerder commercieel uitstapje betrof Badu Pussy Original Premium Incense, een wierook die volgens eigen zeggen de geur van haar vagina droeg. Dit product was binnen 19 minuten uitverkocht.