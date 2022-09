Dat popidool Harry Styles beter zingt dan acteert, is slechts bijzaak in Venetië

Popster Harry Styles begroet zijn fans in Venetië, voordat hij zich meldt bij de persconferentie van Don't Worry Darling, waarin hij de hoofdrol speelt. Beeld Getty

Er werd keurig om de publicitaire vlek heen gewreven, maandag in de perszaal van het filmfestival van Venetië. Daar zaten ’s werelds populairste popster Harry Styles (28) zijn regisseur Olivia Wilde (38) klaar voor de pers, kort na de eerste vertoning van hun psychologische thriller Don’t Worry Darling. Of eigenlijk niet klaar: journalisten in de zaal werden afgekapt of overgeslagen door de duidelijk vooraf geïnstrueerde Italiaanse moderator, die de krappe tijd van de persconferentie zoveel mogelijk vulde met detailvragen over de kostuums en cameravoering.

Dat hoofdrolspeler Florence Pugh hier ontbrak, werd slechts kort aangestipt. De 26-jarige Engelse actrice was een ‘kracht’, sprak Wilde. En verder had de regisseur geen zin om in te gaan op wat ze de ‘eindeloze tabloidroddels’ noemde. ‘Het internet voedt zichzelf wel, daar hoef ik niet aan bij te dragen. Het krijgt al genoeg.’

Ook Styles hield zich op de vlakte, charmant grijnzend: ‘Wat me bevalt aan acteren, is dat ik geen idee heb wat ik doe, dat is behoorlijk leuk.’ Misschien ging de zanger na deze eerste hoofdrol vaker acteren, misschien ook niet. ‘Ik probeer niet te veel vooruit te kijken.’

Voorspelbare thriller

Don’t Worry Darling speelt zich af binnen een jaren vijftig-achtige patriarchale sektarische gemeenschap in de Amerikaanse woestijn; een soort schijn-idylle waarin vrouwen slechts ornament en huisvrouw zijn. Een vermakelijke, niet al te verfijnd geregisseerde en tamelijk voorspelbare thriller, die in Venetië een plekje buiten de competitie is toegekend.

Tijdens de opnamen kreeg regisseur Wilde een relatie met Styles, wat een eerste mediastorm losmaakte. Ook was er het (onbevestigde) bericht in de Amerikaanse kranten dat Florence Pugh, die de grootste rol speelt in de feministisch getinte thriller, veel minder salaris (700.000 dollar) ontving dan haar mannelijke tegenspeler (2,5 miljoen). En raakte Wilde in de clinch met Shia LaBeouf, die vóór Styles de beoogde hoofdrolspeler was, maar de set alweer vlot verliet. LaBeoufs ‘strijdlustige energie’ bleek niet ‘veilig’ voor tegenspeler Pugh, zo suggereerde Wilde in een interview.

Tot woede van LaBeouf: de niet als heel stabiel bekendstaande acteur, tegen wie een rechtszaak loopt voor de (seksuele) mishandeling van zijn ex, verspreidde een privé-opname waarin Wilde hem smeekt om terug te keren naar de set van Don’t Worry Darling. Ook leek de regisseur de oorzaak van de frictie tussen de twee eerste hoofdrolspelers af te schuiven op ‘mevrouw Flo’.

Verplicht loopje

Weer wat later maakte Pugh bekend dat ze geen enkele mediaoptredens zou doen rondom de film, op het verplichte loopje over de rode loper in Venetië na. Officieel omdat ze te druk is met de opnamen van Dune 2 in Hongarije. Waarna de pers, altijd weer die vermaledijde pers, noteerde dat Dune-hoofdrolspeler Timothée Chalamet wel gewoon royaal de tijd nam voor zijn promotieverplichtingen tijdens het Italiaanse festival.

Styles speelde al eens een kort soldatenrolletje in Christopher Nolans oorlogsfilm Dunkirk, maar laat zich hier voor het eerst wegen als serieus acteur. De popster is op zich prima gecast als Jack, de poster-achtig ideale echtgenoot van Pughs huisvrouw Alice; een man achter wie mogelijk meer schuilgaat. Maar wie hoopte op een Oscarnominatie, zoals collega popster Lady Gaga overkwam met A Star is Born (in 2018 hier in Venetië in première), moet de verwachtingen wat bijstellen: zo diep gaat deze rol niet. Voor de fans maakt het allemaal weinig uit: die bestormden maandag het festivalpaleis om een glimp op te vangen van Styles.