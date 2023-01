Dat Eva Green pissig het woord ‘arseholes’ op een smartphone intoetst, is haast onvoorstelbaar

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Het is vaak het heerlijke hoogtepunt van een rechtszaak rondom beroemdheden: het uitlekken van woedend verstuurde sms’jes, mails of woest volgeblafte voicemails. Alle zorgvuldig verstopte akeligheid plots in het volle licht, de slechtste momenten onder het vergrootglas: er kan inmiddels een praatgroep worden opgericht voor sterren als Johnny Depp, Amber Heard en Mel Gibson. Met als nieuwste lid: Eva Green.

Green heeft een rechtszaak aangespannen tegen de producenten van A Patriot. Die film ging niet door; Green wilde tóch haar fee ontvangen à een miljoen dollar. Volgens haar was het een zootje bij de productiemaatschappij, waardoor het budget voor de film te laag werd om die nog te kunnen maken. Volgens White Lantern was Green zélf de reden dat de film niet van de grond kwam, omdat ze bespottelijke eisen had en het project heeft gesaboteerd. Ze spanden op hun beurt een rechtszaak tegen de actrice aan. Vandaar dat nu bekend is dat Green een producent in een whatsappbericht een ‘madman’ noemde, ‘evil’, een ‘devious sociopath’ en ‘pure vomit’.

Vooruit: je zou je kunnen voorstellen dat Green, vooral bekend als Vesper Lynd in Casino Royale, dit soort woorden gebruikt over een Bondschurk, in galajurk, cocktail in de hand, met een opgetrokken wenkbrauw. Maar dat ze pissig het woord ‘arseholes’ op een smartphone intoetst, is haast onvoorstelbaar. De actrice heeft namelijk iets onwerelds. Ze is ondoorgrondelijk, op het scherm en in interviews – het is precies wat haar zo goed maakt.

Volgens Stuart Heritage in The Guardian toont de woordkeuze van Green aan dat ze inderdaad buiten de wereld staat. Toen Green niet haar eigen assistent, chauffeur, visagist, dialect coach en script supervisor mocht kiezen, schreef ze dat ze verplicht werd te werken met ‘shitty peasant crew members from Hampshire’. Een stelletje boeren, dus: het maakt haar hautain, en daarmee, volgens Heritage, een echte ster.

Ik zeg: zij die nog nooit iemand hebben uitgemaakt voor ‘pure kots’ werpe de eerste steen. Je kunt ook iets anders zien in dit onopzettelijke inkijkje in haar diepste zieleroerselen: frustratie over een mislukkend project dat haar zo aan het hart ging dat ze zelf de rechten wilde kopen. Oprechte irritatie over het steeds weer beknibbelen op kwaliteit. Waar pissige sms’jes van sterren doorgaans onaangename karaktertrekken blootleggen, ‘ontmaskert’ dit Green vooral als een actrice die geen genoegen neemt met halfslachtig werk.

Dat kun je divagedrag noemen of, net als bij mannen, ambitie.