Dat de schilderijen van Jopie Huisman niet worden gevonden is helemaal niet erg ★★★★☆

Podcast De gestolen schilderijen van Jopie Huisman Beeld NPO

In 1984 werden in Nuenen drie schilderijen gestolen van Jopie Huisman (1922-2000), voddenboer, kunstschilder en bekende Nederlander te Workum. Sindsdien zijn Handschoenen (1976), De drie lotgenoten (1981) en Het merelnest (1981) spoorloos. De vierdelige podcast De gestolen schilderijen van Jopie Huisman gaat naar de werken op zoek.

Daar gaan we weer, zou je kunnen denken. Alwéér zo’n podcast in de categorie ‘nooit opgeloste moord’ of ‘raadselachtige diefstal’. Uren luisteren verder heb je het mysterie weliswaar uitvoerig herkauwd maar blijf je, zoals Vlamingen zeggen, op je honger zitten. En helaas, ook deze podcast weet de werken van Jopie Huisman niet te vinden.

Dat is geen spoiler, want de ontdekking, 38 jaar na dato, had zonder meer het NOS Journaal gehaald. De podcastmakers laten zelf ook al snel doorschemeren dat er geen écht happy end komt. Maar dat is dit keer helemaal niet erg. Acteur en schrijver Simon Heijmans en eindredacteur Marion Oskamp hebben fantastisch speurwerk verricht, net als voor hun vorige veelgeprezen podcast, De brand in het landhuis. Ze nemen je mee in hun zoektocht naar de verdwenen schilderijen – inclusief dwaalsporen die te mooi zijn om niet waar te zijn.

Huisman verkocht zijn doeken nooit, hij zag ze als zijn kinderen. Toch wilde hij ze graag exposeren in een galerie in Nuenen. Daar had zijn grote held Vincent van Gogh immers gewoond en gewerkt tussen 1883 en 1885. Meteen na de diefstal in 1984 komt de verdenking bij de Brabantse galeriehouder te liggen. Hij staat niet direct bekend als een sympathieke man. Bovendien raakt hij verwikkeld in rechtszaken over het geld dat de verzekering uitkeert.

De galeriehouder moet het dus wel hebben gedaan, is al tientallen jaren de communis opinio. Maar is zijn motief echt wel zo logisch? Er zijn bovendien aanknopingspunten die de politie in de jaren tachtig amper heeft nagetrokken. Wie was bijvoorbeeld Arie, de man die aanbood om de schilderijen ‘terug te stelen’? En wat hadden die twee rare snuiters met een gebutst geel Dafje in de galerie te zoeken op de dag vóór de diefstal?

Heijmans en Oskamp leggen hun bevindingen voor aan kunstdetective Arthur Brandt. Die gesprekken geven een mooi inzicht in de logica van kunstdieven. Als Heijmans en Oskamp last hebben van tunnelvisie, helpt Brandt ze uit de droom. En als ze een nieuw aanknopingspunt negeren, zet hij ze juist op scherp. Ze komen dicht bij Arie en het gele Dafje.

En als Artur Brandt vergeefs over Jopie Huisman rondvraagt in zijn criminele netwerk, krijgt hij wel een heel andere waardevolle tip. De Friese kunstenaar zou het een magnifieke samenloop van omstandigheden hebben gevonden.