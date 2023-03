‘Dat de NS de Boekenweek niet meer sponsort, scheelt ons omzet’

Veronie Kramer Beeld Pauline Niks

Hebben jullie een goede Boekenweek achter de rug?

‘Ja, al zou ik het toejuichen als de NS weer het vrije treinkaartje zou weggeven in de Boekenweek. Dat maakte dat mensen die niet veel lezen toch naar de boekhandel kwamen en een boek kochten. In eerste instantie om vrij te reizen maar ik hoopte dan dat ze ook zouden inzien dat lezen leuk is. De trein is bij uitstek geschikt om een boek te lezen dus het paste er ook helemaal bij.’

U ziet in de cijfers terug dat er minder boeken zijn verkocht dan in andere Boekenweken?

‘Ja, bij elke boekhandel in Nederland moet dat omzet hebben gescheeld, dat kan niet anders.’

Er staan veel boeken in uw toptien die zich in het oosten van het land afspelen.

‘Van onze nummer 2, over Winterswijk, heb ik er in één weekend zestig verkocht, De beesten van Gijs Wilbrink, onze nr 4, is een heel Achterhoeks boek, als je hier vandaan komt, herken je de plekken die hij beschrijft. Dat geldt ook voor Phoenix van Bert Wagendorp.’

Waar kijken jullie nu naar uit, in het boekenvak?

‘April is de maand van de filosofie, de voormalig denker des vaderland Paul van Tongeren komt bij ons langs.’

Wat is uw boekentip van de week?

‘Ik kan maar niet kiezen dus ik heb twee tips, toevallig allebei dunne boeken. In Heks! Heks! Heks!, 128 pagina’s, heeft Jente Posthuma middeleeuwse verhalen over heksen teruggeschreven naar deze tijd, in haar verhaal zijn het geen enge Witte Wieven maar sterke, onafhankelijke vrouwen van vlees en bloed.

‘Mijn andere tip is Iconen, 160 pagina’s, van de Vlaamse schrijver Erik Vlaminck, over een inrichting voor geestelijk gehandicapten in Vlaanderen in de jaren zeventig. Vlaminck heeft daar als jonge jongen gewerkt. Hij beschrijft op een schitterende manier, met humor, de gang van zaken in die tijd. Vreselijke misstanden hebben er plaatsgevonden. Een roman die je bijblijft en die enorme indruk maakt.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Boekhandel Kramer in Winterswijk:

1. Raoul de Jong: Boto Banja (Boekenweekessay); CPNB

2. Luuk Keunen: Gebakken Winterswijk – Erfgoedreeks deel 3; Gemeente Winterswijk

3. Mark. H. Stokmans: Land van echo’s; Ambo Anthos

4. Gijs Wilbrink: De beesten; Thomas Rap

5. Deepti Kapoor: Tijd van zonde; Prometheus

6. Bert Wagendorp: Phoenix; Pluim

7. Niccolo Ammaniti: Het intieme leven; Lebowski

8. Michel Houellebecq: Vernietigen; De Arbeiderspers

9. Dirk De Wachter: Vertroostingen; Lannoo Campus

10. Jente Posthuma: Heks! Heks! Heks!; Pluim