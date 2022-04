Dat de lyrische tenor Pene Pati een uitzonderlijk wereldtalent is, staat buiten kijf ★★★★☆

Pene Pati, lyrische tenor uit Samoa, groeide op in Nieuw-Zeeland en schaafde zijn zangtechniek bij in Wales. Hij hoopt dat mensen kunnen horen ‘dat ik een Polynesische zanger ben’. Of dat kan valt te betwijfelen, maar dat Pati een uitzonderlijk wereldtalent is, staat buiten kijf. Zijn zonovergoten timbre en heldere stemprojectie zijn te bewonderen op dit verheugende debuutalbum met Frans en Italiaans repertoire. Dirigent Emmanuel Villaume en het Orchestre National Bordeaux Aquitaine zorgen voor de bezielde begeleiding.

Pati zingt voornamelijk bekende pronkstukken en ballades, plus enkele vroege Verdi-aria’s en een paar nummers uit vergeten opera’s, zoals Gounods Polyeucte. Door zijn artistieke oprechtheid klinken ze allemaal even fris. Hij slaagt er ook in om zijn personages duidelijk te onderscheiden. In Verdi’s Rigoletto waait hij met veel branie binnen als de lichtzinnige hertog. Zijn Roméo (Gounod) verkeert in een honingzoete droom, en in Rossini’s Guillaume Tell is hij een strijdlustige Arnold met oeverloze ademreserves.

Pene Pati Pene Pati Klassiek ★★★★☆ Warner Classics