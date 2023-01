Dat de Indiase cinema méér is dan Bollywood, is nu te zien op het Rotterdamse filmfestival

De documentaire Lords of Lockdown van Mihir Fadnavis, te zien in het focusprogramma ‘The Shape of Things to Come?’ op het International Film Festival Rotterdam.

Het is wellicht typisch westers om een zo omvangrijke filmindustrie als die van India te beoordelen op het succes buiten de eigen periferie. Maar dat de Indiase cinema, en in het bijzonder ‘Tollywood’ (de Teloegoe-talige tak, uit de zuidelijke regio), ook over de grens een piekjaar beleeft valt niet te ontkennen.

Het uitbundige, door Netflix aangekochte epos RRR, de duurste Indiase film tot nu toe, bleek een onverwachte monsterhit in 2022, het jaar waarin het land 75 jaar onafhankelijkheid vierde. Ook onder mensen die nooit een Tollywood- dan wel Bollywood(de Hindi-talige tak)-productie in de bioscoop zouden zien, maar zich er dankzij de streamingdienst toch aan wagen.

Sinds dinsdag, bij de bekendmaking van de nominaties, is RRR de eerste Indiase film in de geschiedenis die kans maakt op een Oscar buiten de geijkte landencategorie. Het opzwepende Naatu Naatu, gezongen tijdens een vier minuten lange dans-uitputtingsslag in RRR, dingt mee naar beste oorspronkelijke liedje. Een nominatie voor beste internationale speelfilm was minstens zo zeker, ware het niet dat de Indiase Oscarcommissie besloot een andere titel in te zenden: het coming-of-agedrama Chhello Show, dat nog een eind kwam en de ‘groslijst’ haalde, maar vervolgens afviel.

Het Indiase epos RRR van S.S. Rajamouli.

Ook het International Film Festival Rotterdam (IFFR) staat deze 52ste editie stil bij de Indiase cinema, met de onafhankelijkheidsviering als aanleiding. Het zogeheten focusprogramma ‘The Shape of Things to Come?’ bestaat uit uiteenlopend werk van kritische en minder apert nationalistische Indiase filmmakers. In twintig films – lang, kort, nieuw, oud, documentaire, fictie – wordt de sociaal-politieke tendens van de afgelopen decennia belicht: hoe het extremistische hindoe-nationalisme (hindutva) meer en meer vat kreeg op de politiek, hoe de Indiase samenleving polariseert en hoe andersdenkenden worden vervolgd.

RRR had niet binnen dit programma gepast, zegt samensteller Stefan Borsos. ‘RRR zit eigenlijk in de andere hoek. Die wordt wel nationalistisch geïnterpreteerd, ook door de Indiase critici. Dat zit hem ook in allerlei details die ons niet zo snel opvallen.’

Bajrangi Bhaijaan van Kabir Khan uit 2015.

Met Bajrangi Bhaijaan selecteerde het IFFR wel een enigszins vergelijkbaar (Bollywood)filmspektakel, vol zang, actiedans en melodrama. In dit epos van Kabir Khan, uit 2015, ontfermt een fanatieke hindoe zich over een klein moslimmeisje met een spraakgebrek. Borsos: ‘Bajrangi Bhaijaan wijkt af van de huidige lijn in Bollywoodfilms, die voorschrijft dat alle hindoe-personages uiterst nationalistisch zijn. Deze rol is een soort balanceeract voor hoofdrolspeler Salman Khan, heel knap.’ (De Indiase superster Khan groeide op met twee geloven: vader moslim, moeder hindoe.) ‘Het is een film die in zekere zin het hele programma representeert: een net wat opener en speelsere Bollywoodfilm, waarin de bestaande clichés over moslims een komische draai krijgen. Dat zie je niet veel.’

Ook de impact van covid op de verschillende bevolkingsgroepen in India komt voorbij in het IFFR-programma. De documentaire Lords of Lockdown (2021) toont hoe miljoenen laagbetaalde arbeiders de grote en afgesloten metropool verlaten, om te voet terug te keren naar hun dorpen. En hoe de rechtse overheid deze groep aan hun lot overlaat. ‘De sfeer in Lords of Lockdown heeft op bepaalde momenten iets weg van een horrorfilm’, zegt Borsos. ‘De camera die over de lege straten van Mumbai glijdt. Surreëel, maar reëel.’

In the Name of God van Anand Patwardhan uit 1992.

In Rotterdam wordt ook een werk vertoond (In the Name of God, 1992) van Anand Patwardhan. De regisseur, boegbeeld van de onafhankelijke en activistische Indiase documentairefilmmakers, was in 2018 nog de grote winnaar op Idfa met zijn vier uur lange film Reason, over het rap radicaliserende India. Borsos: ‘Hij werkt nu aan een installatie gebaseerd op Reason, maar die was helaas niet op tijd af voor IFFR. Hopelijk volgend jaar.’

Deze week werd bekend dat de Indiase overheid middels een noodwet poogt te voorkomen dat beelden van een documentaire-tweeluik van de BBC ook in India te zien zijn. In India: The Modi Question komt de rol van de Indiase premier Narendra Modi ter sprake bij de Gujarat-rellen in 2002, waarbij de moslimbevolking werd aangevallen.

Borsos: ‘Onze films gaan niet over die geschiedenis, maar wel over hetzelfde tijdsgewricht. En over censuur en het beknotten van de vrijheid van meningsuiting. Ook over de films in ons programma wordt wel beweerd dat ze anti-nationalistisch zijn, of anti-India. Maar dat zit níét in de films, als je kijkt. Het zijn wel verontrustende films. En juist geen eenzijdige propaganda.’