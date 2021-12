Dat de CPNB het geschenk voor de Kinderboekenweek laat schrijven door een Australisch succesduo is best waanzinnig

Het Kinderboekenweekgeschenk schrijven is iets wat iedere Nederlandse auteur wel wil. Maar de CPNB besliste anders.

Het duurt nog even maar van 5 tot en met 16 oktober 2022 heeft de 68ste Kinderboekenweek plaats. Deze week maakte de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) het thema en de auteur van het Kinderboekenweekgeschenk bekend. Het thema is (tromgeroffel) ‘Gi-ga-groen!’ en de auteur is (trompetgeschal) een jonge, veelbelovende, non-binaire, Nederlandse kinderboekenschrijver van kleur die …

Geintje! De makers van het geschenk zijn schrijver Andy Griffiths en illustrator Terry Denton, twee spierwitte Australische zestigplussers die miljoenen hebben verdiend met De waanzinnige boomhut, een serie kinderboeken die ook in Nederland erg populair is. Het eerste deel, De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen heeft sinds de verschijning in 2013 elk jaar in de Bestseller 60 gestaan. Ook de vervolgdelen (De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen, De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen et cetera – in elk deel krijgt de boomhut er dertien verdiepingen bij) vliegen de boekhandel uit. Het Kinderboekenweekgeschenk wordt een nieuw deeltje in de reeks: succes gegarandeerd.

Schrijver Andy Griffiths en illustrator Terry Denton Beeld Maikel Thijssen

Nooit eerder ging de opdracht voor het vervaardigen van het Kinderboekenweekgeschenk naar twee buitenlandse bestsellerauteurs en de CPNB noemde de keuze in een persbericht dan ook ‘spannend’ en ‘uniek’. Een aantal schrijvers voegde daar de afgelopen week op social media wat kwalificaties aan toe, zoals ‘belachelijk’, ‘bezopen’ en ‘schandalig’. Het Kinderboekenweekgeschenk schrijven is iets wat iedere Nederlandse auteur wel wil, zegt Hans Hagen, die de opdracht in 2008 kreeg. ‘Ik zal niet zeggen dat het een kroon op je werk is, maar eervol is het zeker.’

De CPNB is het marketingbureau van de boekhandels, uitgeverijen en bibliotheken, niet van de Nederlandse schrijvers. Toch is de keuze voor het Australische succesduo wonderlijk. Waren de Nederlandse kinderboekenauteurs soms op? Welnee; wie even rondkijkt komt zo twintig geschikte namen tegen. Zijn Nederlandse kinderboekenauteurs dan superslecht? Geenszins, Annet Schaap – om er maar eentje te noemen – stond vorige week te stralen in de lijst met beste boeken van 2021 volgens de Volkskrant, en dan kun je echt wel wat. Is de Kinderboekenweek een stervend instituut en was deze stunt noodzakelijk om de boel nieuw leven in te blazen? Ook dat niet; een paar weken geleden stuurde de CPNB nog een ronkend persbericht rond over hoe ongelooflijk succesvol de Kinderboekenweek van afgelopen oktober wel was, met dank aan de CPNB.

De CPNB en haar nieuwe ‘strategische partner’ DPG Media voeren de strijd tegen de ontlezing aan als motivatie voor de keuze van het Australische duo. Dat is natuurlijk een nobel doel. Maar als je die redenatie doortrekt, kan het volgende grotemensenboekenweekgeschenk zomaar een werkje zijn dat is aangetroffen in de nalatenschap van Lucinda Riley. Iets zegt me dat dat een tamelijk waanzinnige ontwikkeling is.