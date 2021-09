Dat de boodschap over jezelf zijn zoetsappig is, vormt in Aladdin de musical geen probleem

Jasmine (Keoma Aidhen) en Aladdin (Jonathan Vroege) in de musical Aladdin. Beeld Deen van Meer

Veel mensen die in de jaren negentig hun kindertijd beleefden, zullen een warme band hebben met de film Aladdin (1992). De film werd gemaakt in de bloeiperiode van de Disney-animatiestudio’s en betrof de derde samenwerking van componist Alan Menken en tekstdichter Howard Ashman. Met hits als Friend Like Me en A Whole New World als resultaat. Het Oriëntaalse sprookje, naar de vertelling uit Duizend-en-één-nacht, gaat over schooier Aladdin die zich door een geest uit een wonderlamp in een prins laat veranderen om met prinses Jasmine te kunnen trouwen. Hij moet daarbij wel Jafar, de duivelse grootvizier van de sultan, uitschakelen.

In 2014 maakte de Amerikaanse theaterafdeling van Disney een creatieve musical van Aladdin, die nu in een geslaagde Nederlandse uitvoering te zien is. Dat de romance tussen Aladdin en Jasmine en de boodschap over leren om jezelf te zijn zoetsappig is, vormt hier geen probleem. Het verhaal is overbekend, maar wel opgefrist met veel humor, actie, glimmende kostuums en een echt vliegend tapijt. Componist Alan Menken heeft zijn hits uit de tekenfilm uitgebreid met andere pakkende liedjes. Vanaf de openingsnoten golft er een heerlijk swingend bigbandgeluid met Arabische invloeden door de zaal.

De makers, onder wie regisseur Casey Nicholaw en schrijver Chad Beguelin, hadden geen zin in dieren op het toneel en vervingen Aladdins aapje Abu door drie roekeloze straatvrienden, genaamd Babkak, Omar en Kassim. Ook heeft de boomlange Jafar geen valse papegaai op zijn schouder, maar is er een hulpje in (compacte) menselijke gedaante. Erik van Muiswinkel leverde een ijzersterke vertaling, die dienstbaar is aan de oorspronkelijke tekst, maar ook mooie taalvondsten en cabareteske grapjes bevat.

Het is goed gelukt om de cartooneske filmscènes naar het toneel te vertalen. Als Aladdin een brood steelt op de markt in de stad Agrabah, volgt een achtervolging die snel en dynamisch is. Aladdins entree in de Grot der Wonderen is avontuurlijk en spannend, en wat er daarna gebeurt zelfs spectaculair.

Want daar, in die met gouden voorwerpen gevulde grot, tovert Aladdin de excentrieke Geest tevoorschijn, hier gespeeld door een weergaloze Stanley Burleson. Hij zet een van de beste rollen uit zijn carrière neer. Burleson is uitbundig zonder te schmieren, danst onvermoeibaar en zingt en grapt zich door het luxe shownummer Een vriend als ik. Ook de andere acteurs zijn goed: Jonathan Vroege als Aladdin begint aarzelend, maar komt gaandeweg los met mooie zang. Hij heeft een leuke chemie met Keoma Aidhen, die Jasmine neerzet als een pittige vrouw op zoek naar een ‘gelijkwaardige partner’. Roberto de Groot maakt van Jafar een lekker gefrustreerde slechterik, zonder in hysterie te vervallen.

Met het topamusement van Aladdin staat er een musical in het Circustheater in Scheveningen die daar echt thuishoort: een familievoorstelling met pit en de juiste dosis Disney-theatermagie.