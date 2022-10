Dat de acteurs uit de nieuwe Avatarfilm pochen hoe lang ze hun adem kunnen inhouden, is geen reclame

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Heeft u altijd al willen weten hoe lang Hollywoodsterren hun adem kunnen inhouden onder water? Nee? Pech, want Avatar: The Way of Water komt eraan en het publiciteitscircus is begonnen. Zoe Saldaña houdt het vijf minuten vol. Signourey Weaver zes en half. Maar dat is níets vergeleken met Kate Winslet. ‘Zeven minuten en veertien seconden, baby’, in de woorden van de Oscarwinnares zelf. Ze versloeg daarmee Tom Cruise, die met zijn zesenhalve minuut voor Mission Impossible - Rogue Nation daarvoor record-ademinhouder was.

Dit alles met dank aan de ‘beste ademinhouden-trainers ter wereld’ die regisseur James Cameron inhuurde voor zijn spektakelfilm met digitale animaties. Bijna alles uit Avatar 2 komt uit de computer – de wereld is artificieel; acteurs worden dankzij motion capture technology blauwgroene fantasiewezens – maar hij wilde dat de acteurs de onderwaterscènes daadwerkelijk onder water speelden. De speciale motion capture-techniek die hij daarvoor bedacht is een van de technologische ontwikkelingen waarmee hij de visueel verwende kijker naar de bioscoop wil lokken.

Maar waarom, wilde The New York Times weten, aangezien The Little Mermaid (2023) en Aquaman (2023) in soortgelijke scènes hun acteurs lekker vrij ademend voor een green screen zetten. Cameron: ‘Eh, omdat het er goed uitziet?’ Goed punt – bewegingen onder water zíjn anders en dat valt moeilijk te acteren. Klein bier dat je dan een topactrice als Winslet net zo lang haar adem in laat houden tot ze, eenmaal boven, niet helemaal zeker weet of ze leeft of dood is.

Wie denkt dat het leven van een acteur er makkelijker op is geworden door de voortschrijdende technologie heeft het mis. Het is de combinatie mens-machine die het lastig maakt. Christian Bale noemde het werken met een green screen in Thor: Love and Thunder ‘de definitie van eentonigheid.’ Ian McKellen vond het op de set van The Hobbit: An Unexpected Journey zo verschrikkelijk om dag in dag uit in zijn eentje in een felgroene ruimte te staan, dat hij bijna was gestopt. ‘Dit is niet waarom ik acteur ben geworden’, huilde hij.

Maar ook fysiek is het vaak zwaar. Kijk naar setfoto’s waarop acteurs niet zelden in de lucht bungelen aan kabels terwijl overal crewleden staan. Wie een superhelden- of actiefilm wil maken, moet in extreem goede conditie zijn.

Het is de vraag hoe ver je de technologie kunt pushen voordat het invloed heeft op de film. Als op emotioneel niveau acteren lastig is en het spel bijna gereduceerd wordt tot een louter fysieke aangelegenheid, moeten de acteurs van goeden huize komen. Als die alleen over hun werk kunnen praten als een wedstrijdje uithoudingsvermogen, is dat geen reclame.