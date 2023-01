Dat alles op commerciële tv te koop is, is zo oud als Harry Mens. Maar alsnog had het iets dystopisch, deze Emiratenpropaganda

‘Je ziet waarschijnlijk al waar ik ben’, zegt Suus de Brock, en ze wijst naar het Burj Al Arab – een van de duurste hotels ter wereld, icoon van de stad Dubai. De Brock – presentatrice van Sky High Dubai, mede mogelijk gemaakt door Visit Dubai, Dubai Properties en Emirates Platinum Heritage – loopt door Madinat Jumeirah Living, een residency-complex, dat, zo vertelt een blonde Nederlandse salesconsultant, prachtig aan zee ligt, en handig dichtbij restaurants. En wat helemaal leuk is: buitenlanders kunnen ook appartementen kopen in dit complex. Ze hebben nog een paar units in de inventory met uitzicht op het Burj. De Brock zou het wel weten. ‘Superuniek.’

Suus de Brock (rechts) bezichtigt een penthouse in Dubai. Beeld NLziet

Dubai is al jaren bezig de stad te profileren als toeristische bestemming en walhalla voor projectontwikkelaars. Influencers worden van over de hele wereld ingevlogen om de luxe hotels en stranden te delen – half Instagram viert inmiddels vakantie onder dat Burj. Met effect: eind vorig jaar bleek dat Nederlanders voor zo’n 636 miljoen euro aan panden bezitten in de Emiratenstad. En blijkbaar mogen dat er nog wel meer worden, als het aan Dubai ligt.

Dat alles op commerciële tv te koop is, is in principe zo oud als Harry Mens. En volledig gesponsorde programma’s kennen we al sinds Life & Cooking. Maar alsnog had het iets dystopisch, deze Emiratenpropaganda zondagmiddag bij RTL4. Nationale televisie betaald en bepaald door landen met shariawetgeving voelt toch anders dan bijvoorbeeld een soap waarin iedereen ineens die ene nieuwe frisdrank bestelt.

De Brock beloofde aan het begin van de vierdelige serie niet alleen toeristisch Dubai te laten zien, maar ook ‘de andere kant’ van de Emiratenstad. Welke kant, de kant waar wordt meegedaan aan de oorlog in Jemen? De kant van arbeidsmigranten die onder vreselijke omstandigheden die enorme residenties bouwen?

Nee, De Brock bedoelde bijvoorbeeld de lokale markt die ze in de vorige aflevering bezocht – want daar hangt een heel andere sfeer dan op de jetsetlocaties. Je kan er lokale gerechten krijgen, anda paratha bijvoorbeeld: platbrood met ei, kennelijk traditioneel genuttigd in combinatie met een zak chips. Superbijzonder, vindt De Brock – zo sta je bovenop een wolkenkrabber, zo zit je gewoon als local op een bankje op je broodje te wachten. ‘En het is dus normaal om dat dan gewoon hier op te eten.’ Best lekker, trouwens. ‘Ik proef ei, ik proef chipjes.’ De pittige samosa die De Brock vervolgens probeert, valt minder goed. ‘Alsof m’n slokdarm wegbrandt.’

Deze derde aflevering houdt De Brock het culinair gezien veiliger: ze bezoekt Taiko, het luxe restaurant dat sinds 2020 naast in het Amsterdamse Conservatoriumhotel ook een vestiging heeft in Dubai. Hoe komt dat eigenlijk zo, vraagt De Brock aan chef Guido. Heel simpel, antwoordt die: de eigenaar werd benaderd door sjeik Mana, familie van de Al Maktoums, ‘zeg maar de rulers van Dubai’. Mana zocht nog een mooi restaurant voor in zijn enorme Wafi City-complex, en lang verhaal kort, toen zaten ze ineens hier.

‘De sjeik’, zegt De Brock. ‘Wauw.’

De sjeik, inderdaad. Wauw.