Dat afgehakte hoofd van Johannes de Doper is aardig, maar de balkjes in dit reliëf stelen pas écht de show

Soms is het leuk om de mensen even uit een omgeving weg te denken. In het echte leven, als je rust aan je hoofd nodig hebt, bijvoorbeeld. Maar ik bedoel eigenlijk in de kunst. In een film of een schilderij. Als je je de decors even leeg voorstelt. Vermeerschilderijen en huishoudens van Jan Steen – zonder mensen. Tarantinofilms en Mary Cassattschilderijen, Rafaëls Madonna’s zonder Madonna en Frida Kahlo’s Frida’s zonder Frida. Dan krijg je een goede indruk van de rol die een gebouw of landschap speelt in de stemming van het kunstwerk. Soms is de omgeving de helft van het verhaal – zie Vermeer en Steen.

Ik moest hieraan denken toen ik me deze zomer zat te vergapen aan een klein reliëf in brons van Donatello, de eerste beroemde beeldhouwer van de Italiaanse Renaissance. Hij maakte het reliëf voor de doopkapel van de kathedraal van Siena, en ik zag het in de Donatellotentoonstelling in Florence, die helaas al voorbij is. Het is zijn eerste reliëf in brons. Reliëf is een leuk genre, eigenlijk een mix tussen schilderen en beeldhouwen. Vandaar dat vergapen: als je van heel dichtbij naar zo’n werk kijkt, zie je hoeveel er niet klopt. Gezichten zijn half, handen zijn te groot of te klein, tafels staan schuin en er ligt van alles over de rand dat er volgens de wetten van de zwaartekracht al lang af had moeten vallen. Maar eigenlijk klopt het dus juist wél; want alles is in dienst van een truc voor het oog van de kijker. Je wordt de hele tijd genept. Als je het van een afstand bekijkt, geloof je alles. Koning Herodes krijgt het afgehakte hoofd van Johannes de Doper gepresenteerd, de voorstelling zit vol met verschillende scènes uit deze bijbelse geschiedenis, en de emoties zijn indrukwekkend (let op het kind links dat zich rot schrikt van het hoofd op de schaal).

Hoe leuk dat neppen is, merkte ik toen ik er intrapte met het decor. Uit de vier stenen pilaren in de achtergrond steken vier vierkante balken. Pas van heel dichtbij en na een minuut kijken zag ik dat die niet uitsteken, maar in perspectief zijn ‘getekend’ in het brons. Razend knap. De twee linker balkjes steken naar links, de twee rechter naar rechts, waardoor je het gevoel krijgt dat je naar een diepte kijkt die verdwijnt in een punt in de verte. Terwijl het in stiacciato reliëf is gemaakt, oftewel ondiep reliëf. ‘Getekend’ dus, in brons.

Dit reliëf werd pas tien jaar later door Alberti, de belangrijkste kunstschrijver van de Renaissance, beschreven als kunstenaarstruc. Donatello zette het met dit kunstwerk op de kaart.

Toen ik thuiskwam, las ik dat Donatello dit reliëf min of meer per toeval heeft gemaakt. Iemand anders, Jacopo della Quercia, had de opdracht gekregen, maar werkte volgens de bouwcommissie te langzaam. Toen heeft opzichter Lorenzo Ghiberti Donatello erbij gehaald. Die balkjes, waar ik inmiddels meer aan gehecht ben dan ik wist dat ik me aan balkjes kon hechten, waren het begin van het decor als perfecte imitatie van werkelijke diepte in de reliëfkunst.

Donatello, Het feest van Herodes, 1423-27, brons, 60 x 60 cm, baptisterium van de kathedraal van Siena.

De Donatello-tentoonstelling is van 2 september 2022 t/m 8 januari 2023 te zien in de Gemäldegalerie in Berlijn.