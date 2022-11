Darkthrone klinkt na dertig jaar toegankelijker dan de band ooit had voorzien ★★★★☆

Het album A Blaze in the Northern Sky, dat dertig jaar geleden verscheen, is een van de sleutelplaten van de metal. De Noorse band Darkthrone had zich voorheen laten inspireren door de deathmetal: strak uitgewerkte gitaarpartijen en gillende solo’s, maar liet op deze klassieker alle overbodigheden los. Darkthrone schiep een nihilistische muziekwereld met gegromde teksten uit de onderwereld, roffelende drums en sonoor rammende gitaren die leken te zijn opgenomen met een oude taperecorder. De plaat werd een blauwdruk en ijkpunt voor de black metal, die de wereld nu al drie decennia verduistert, maar de heavy muziek ook nieuwe en experimentele energie heeft gegeven.

De bandleden Fenriz (drums) en Nocturno Culto (al het andere) kennen hun monumentale status in metalkringen en brengen nog maar eens een nieuw album uit: adel verplicht. Op de geweldige albumhoes van Astral Fortress, met een vrolijk schaatsende blackmetalhead, lijkt het duo zichzelf niet al te serieus te nemen, maar de ironie wordt gelukkig snel overboord gegooid, al klinkt in de songteksten lichte zelfspot door.

Darkthrone heeft in de studio precies het goede geluid om zich heen gebouwd, met de juiste versterkers en gitaareffecten. De songs klinken nog steeds uitgekleed, rauw en kaal, maar geven toch ook een zoemende, analoge warmte. De gitaarriff in bijvoorbeeld het topnummer The Sea Beneath the Seas of the Sea – weer zo’n titel met een knipoog – krijgt er eeuwigheidswaarde mee, ook omdat hij tien minuten lang mag doorgonzen.

Astral Fortress klinkt als een poging van Darkthrone om de pracht van de sinistere metal met een breder publiek te delen. Nummers als Eon 2 en Stalagmite Necklace zijn toegankelijker en lichtvoetiger dan Darkthrone in 1992 waarschijnlijk ooit had willen worden, en zelfs de grauwerige stem van Nocturno Culto klinkt behaaglijk, zo naast een sfeervol Mellotron keyboard.

Darkthrone Astral Fortress Heavy ★★★★☆ Peaceville