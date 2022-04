Daria van den Bercken zingt niet alleen, ze fonkelt, briest en fluistert op haar nieuwe album ★★★★☆

Op haar vleugel zingt ze van bloemen en geritsel van blaadjes. De natuur is het thema van het nieuwe album, Human: Nature, an Imaginary Suite, van pianist Daria van den Bercken. Ze zingt niet alleen; ze fonkelt, briest en fluistert. Het is een buitengewoon smaakvol aan elkaar gesmeed geheel van uiteenlopende stukken.

Van den Bercken laat Rachmaninovs Seringen sereen bloeien. Het tinkelt door in Waldesrauschen van Liszt. Het bosbriesje krijgt Liszt-gewicht, waarop zich vervolgens organisch een andere klankwereld opent – de piano schittert als een diamant in Debussy’s Reflets dans l’eau.

Een van Rachmaninovs Études-Tableaux is een wonderbaarlijk goed passend voorland van de barokke, lenige trillers in de twee stukjes van François Couperin. Die op hun beurt weer echoën in het daaropvolgende D’un jardin clair van Lili Boulanger.

Van den Bercken laat grijze wolken voorbijtrekken, donker en stil – het voor Liszt atypische Nuages gris. Ze eindigt juichend en meeslepend in de Zwitserse bergen van Liszts Années de pèlerinage.

Daria van den Bercken

Human: Nature, an Imaginary Suite

Klassiek ★★★★☆ Doorway Music