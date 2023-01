Dara Ó Briain toont zich naast een begenadigd comedian ook een meesterlijk verteller ★★★★☆

De Ierse comedian Dara Ó Briain Beeld Redferns

Trouwe BBC-kijkers en liefhebbers van Britse comedy weten al jaren hoe gevat, intelligent en buitengewoon grappig de Ierse Dara Ó Briain (50) is. De afgelopen vijftien jaar presenteerde hij het satirische BBC-nieuwsprogramma Mock the Week, wat niet alleen een katalysator was voor zijn internationale carrière, maar ook voor panelleden als John Oliver en Russell Howard.

In Eindhoven weet Ó Briain het publiek, dat voor een groot deel uit Ierse en Britse expats bestaat, meteen voor zich te winnen met zijn observaties van de stad, waar hij vriendelijk heeft bedankt om naar het fucking light bulb museum te gaan. Het is aan het begin even wennen aan de rap sprekende en intuïtieve Ier, die na een lange intro aftrapt met zijn daadwerkelijke show. Net als veel collega’s blikt hij in So... Where Were We? terug op de coronapandemie en het thuisonderwijs waar ook zijn kinderen toe verplicht waren. Daarbij trapt hij zo nu en dan een open deur in, wat je hem dankzij zijn onverbiddelijke zelfspot kunt vergeven.

Ó Briain is in de eerste helft van de show op zijn sterkst wanneer hij bezoekers op de eerste rij spreekt, waarbij hij zijn improvisatietalent en sketchachtige grappen kan etaleren. In het tweede deel van de tweeënhalf uur durende show verbaast hij het publiek met een persoonlijk en ontroerend adoptieverhaal, waarmee hij zich naast begenadigd comedian ook een meesterlijk verteller toont. Het is indrukwekkend hoe Ó Briain zo’n beladen ervaring, die hij met duizenden Ierse adoptiekinderen deelt, op een speelse doch aangrijpende manier weet te vertellen. Het geeft zijn denderende show So... Where Were We? een diepere laag die je niet vaak zult ervaren tijdens een comedy-avond.