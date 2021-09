Daphne Huisden schetst een dystopische nachtmerrie, maar de toon blijft luchtig en speels

In Charlatans, de derde roman van Daphne Huisden (1988), keert hoofdpersoon Norah na vijftien jaar terug naar haar geboorteplaats, de fictieve havenstad Stokerdam. Haar familie runt daar een vervallen hotel in een volkswijk. Norah is op zoek naar geborgenheid, naar een ‘thuis’. Maar al snel blijkt dat Stokerdam een dystopische nachtmerrie is waar alles in het teken staat van de ‘collectieve veiligheid’. Participatiecoaches zien erop toe dat niemand afwijkend gedrag vertoont. Technologie zoals internet en smartphones zijn er uit den boze. ‘Stokerdam is een idee’, aldus Norahs neef Gabriel, die hogerop probeert te komen in de stad. ‘Een idee dat alleen werkt als iedereen meedraait.’

Huisden houdt de toon in Charlatans luchtig en speels, waardoor de originele setting eerder komisch dan duister aandoet. Een glansrol is weggelegd voor het personage Theresa, Norahs manipulatieve, spiritueel doorgedraaide tante, die zich er als ware wappie op laat voorstaan een échte vrouw te zijn. ‘Norah vroeg zich af of het toeval was dat vrouwen die de noodzaak voelden om te benadrukken dat ze ‘échte vrouwen’ waren, nou altijd júist de vrouwen waren waar je niets mee te maken wilde hebben.’

Beeld Prometheus