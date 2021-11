Dansvoorstelling over de witte man als bedreigde diersoort ★★★★☆

WINTER/21/J door LIBI van choreograaf Ryan Djojokarso. Beeld Bowie Verschuuren

Een witte man in grijze boxershort kleedt zich traag aan. Zijn grijze sokken en blauwe vest matchen met zijn grijsblauwe ogen. Heel rustig begint hij achterwaarts te rennen op zijn vierkante platform (lees: zijn voetstuk). Sprieten van zijn flitsend geknipte, donkerblonde haar wapperen mee. En dan gaat het hollen over in tollen. Als een speelbal van onzichtbare krachten eindigt hij spinnend op zijn rug. ‘Nobody knows the trouble I’ve seen’ klinkt het live uit vijf Surinaamse vrouwenkelen tijdens de eerste helft van Winter/21/J, gemaakt door het jonge gezelschap LIBI van choreograaf Ryan Djojokarso.

Hier refereert de Afro-Amerikaanse gospelsong niet alleen naar de rouwklacht van de slavernij maar ook naar de pijn van de witte man. Zijn dominante positie ligt onder vuur, al rolt er in deze dansvoorstelling geen klagend woord over zijn lippen. De mond van Oliver Wagstaff blijft een streep. Maar zijn ledematen verzetten zich, met spierballenvertoon.

Rollende bicepsen gaan gestaag over in rechts-extremistische gebaren. Alsof hij zo uit een woedende supporterskern of een rellende menigte is getild.

De in Suriname geboren en opgegroeide Djojokarso creëert met Winter/21/J een ontregelende mannensolo (met vrouwelijk koor) over de witte man als bedreigde diersoort. Biologerend is zeker de tweede helft, waarin Wagstaff in adamskostuum vernederingen ondergaat en zich telkens weer opricht. Soms iets te expliciet , maar ook mooi ambigu, bijvoorbeeld wanneer een ritmische geseling eindigt in een warmrood uitgeslagen Davidsbeeld. Nog niet alle vijf vrouwen zingen en bewegen even standvastig. Maar Djojokarso slaagt er met zijn ploeg in de grond te laten schuiven onder het gevecht om de macht te behouden in een veranderende omgeving.

Winter/21/J DANS ★★★★☆ Door LIBI. Choreografie: Ryan Djojokarso. 12/11, Korzo Theater, Den Haag. Nog te zien: 30/11 in Theater Bellevue Amsterdam, 2/12 in Parktheater Eindhoven en 13/12 in Stadsschouwburg Utrecht. Tournee voorjaar '22

WINTER/21/J door LIBI van choreograaf Ryan Djojokarso. Beeld Bowie Verschuuren