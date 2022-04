Dansvoorstelling And Everything in Between scherpt oog en oor ★★★★☆

Er zijn maar weinig choreografen die het podium opgaan voor een toelichting tijdens de voorstelling. De vanuit Maastricht werkende Amerikaanse choreograaf Stephen Shropshire, geschoold als klassiek zanger en eigentijds danser, doet dat tijdens festival Schrittmacher wel. Met zijn rijke kennis van de dansgeschiedenis wordt hij wel ‘de wetenschapper onder Nederlandse choreografen’ genoemd.

Het live gesprek dat hij tijdens And Everything in Between voert met zijn publiek (waaronder Shropshire ook critici schaart) draait om de kracht van de conversatie. Wat resoneert bijvoorbeeld mee bij een dansduet in stilte?

Tijdens de korte proloog schuift de in het wit gehulde Christine Ceconello op haar billen richting de in zwart geklede Ivan Monthis. Tot op anderhalve meter. Alsof ze op onzichtbare muren botsen. In deel I, Contrapunctus (while we are waiting), zet Shropshire het muzikale begrip ‘contrapunt’ in voor een samenspraak van contrasterende stemmen. Op fragmenten uit Bachs Die Kunst der Fuge gaat Ceconello in gesprek met haar alter ego op film. Terwijl haar filmpersonage verbeten schuifspeldjes uit haar knotje trekt – een symbool uit klassiek ballet – viert Ceconello live haar eigentijdse interpretatie van dat precieze balletvocabulaire.

In het duet Conversation Piece herordent Shropshire al die arabesken, plié’s en tondu’s tot een ontroerende krachtinspanning tussen Ceconello en Monthis. Om in het slotstuk die motoriek woester en onbelemmerd te laten vibreren, op vervagende videobeelden én een vrije bewerking van Bachs fuga’s (door componist Xavier van Wersch).

Zo scherpt Shropshire ons gehoor met een secure blik op iedere stap in zijn intieme dialoog tussen dans en muziek, tussen klassiek ballet en eigentijdse dans en tussen verleden en heden.

And Everything is geen hapklare voorstelling, wel een originele festivalaanpak. Met als zinvol motto: hoe je luistert, bepaalt het gesprek.