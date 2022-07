Danseres Louise Lecavalier: ‘Vroeger wilde ik hoog kunnen vliegen, nu wil ik ook landen’

Louise Lecavalier doet de horizontale schroef waar ze beroemd om werd. Beeld Claude-Félix Blanchard, privé-archief

Waren die peroxide gebleekte, lange haren een statement om als jonge twintiger vooral wild en woest te lijken? Danseres en choreograaf Louise Lecavalier, inmiddels 63, schudt verlegen haar hoofd, tijdens een zoominterview vanuit haar Canadese huis. ‘Nee, totaal niet. Ik houd simpelweg niet van haren kammen. Blonde lokken passen niet bij mij, dan lijk ik een lief romantisch meisje. Ik heb alles gedaan om dat beeld te voorkomen: kaal geschoren, zwart geverfd. Door dat bleken werden het vanzelf dreadlocks en hoefde ik er niets meer aan te doen. Heerlijk.’

Wie Lecavalier, geboren in Montreal, in de jaren tachtig en negentig heeft zien dansen als boegbeeld van de Canadese dansgroep LaLaLa Human Steps, heeft zeker twee beelden op het netvlies staan: dat ongetemde, gespierde uiterlijk en die horizontale dubbele salto waarmee ze zich vanuit stilstand met de energie van een torpedo in de armen van haar danspartners wierp. Flame on legs werd ze genoemd, cyber derwish, kamikaze, raket, pitbull, tornado, wervelwind, miniatuurleeuwin. Allemaal vanwege die onnavolgbare dubbele schroef, waarmee ze LaLaLa en choreograaf Éduard Locke wereldfaam bezorgde. Van 1981 tot 1999 was ze zijn muze en blikvanger (en tussendoor ook geliefde). Toen begaf haar heup het. Niet door die riskante kamikazedans, maar door een misser tijdens een chiropractische behandeling.

Flexibeler dan ooit

Ze verliet de groep – ‘Édouard maakte van ons vierkoppige LaLaLa een steeds groter balletgezelschap. Ik ben meer een loner.’ Ze trok naar Parijs voor een nieuwe liefde, kreeg een kunstheup én een meisjestweeling (inmiddels 21 jaar). ‘Dat nieuwe gewricht maakte mij flexibeler dan ooit.’ Dus ging Lecavalier opnieuw dansen, ze begon in 2006 een eigen groep, Fou Glorieux, en durfde er eindelijk voor uit te komen dat ze ook zelf creëert.

Ze choreografeert en danst nog steeds. Dit weekend treedt ze op tijdens Julidans in Amsterdam met haar solo Stations op even bezwerende als meedogenloze uithalen van bassaxofonist Colin Stetson. Volgend jaar is ze met Stations ook te gast in Kerkrade, tijdens festival schrit_tmacher. Dat ze dan 64 is, deert haar voor geen meter. ‘Vroeger wilde ik hoog kunnen vliegen, nu wil ik ook landen, aarden. Ik ben pas compleet als ik vogel en olifant tegelijk kan zijn, engel en duivel.’

Niets in haar karakter en zachte stem komt overeen met dat ongepolijste stoere imago van toen. ‘Ik ben verlegen en perfectionistisch. Om dat overbewustzijn op toneel uit te schakelen, dans ik extreem snel of extreem langzaam. Dan moet ik wel mijn ego loslaten en breekt mijn lichaam los van mijn kritische geest. Dansen op mediumsnelheid is niks voor mij.’

David Bowie en Louise LeCavalier in juli 1988 in London. Beeld Getty

Haar sterrenstatus ontleent Lecavalier aan een samenwerking met David Bowie; in 1990 lagen tienduizenden fans aan haar voeten toen ze in New York en Los Angeles met Bowie op het podium danste tijdens zijn Sound + Vision tour. In zijn videoclip Fame 90 (geregisseerd door Gus Van Sant) slingert ze hem met groot gemak dwars over haar bicepsen. ‘David had in 1985 onze voorstelling Human Sex gezien. Zijn agent heeft daarna Édouard gebeld met een vraag voor samenwerking, maar zonder te willen zeggen om wie het ging. Édouard weigerde een video te sturen naar iemand die zich niet bekend maakt.

‘Een jaar later nodigde David ons zelf uit voor zijn show en is toen op ons afgestapt. Wij hebben hem gevraagd een repetitie van ons bij te wonen. Terwijl wij als dansers er shabby bijliepen, verscheen David in een hallucinerend zwart pak in de studio. Vervolgens hebben we eerst fragmenten uit Human Sex opgevoerd tijdens zijn Glass Spider Tour in 1987 en in 1990 samen die nieuwe concertshow en videoclip gecreëerd.’

Frank Zappa

In de jaren negentig vroeg ook Frank Zappa, een half jaar voor zijn dood, of Lecavalier zijn nieuwe compositie G-Spot Tornado wilde opluisteren met een duet tijdens een concert met groot orkest. ‘Door al die musici op het podium was er geen ruimte voor een fatsoenlijke dansvloer. Maar ik wilde zo graag voor hem dansen. Frank was al ziek, had zijn vrouw, dochter en zoons bij zich als steun, maar hij had nog wel steeds die ongelooflijke twinkeling in zijn ogen. Frank is als dirigent ergens anders gaan staan om plek voor ons te maken en te zorgen dat hij zelf ons ook kon zien dansen.’

Stations door Louise Lecavalier met Fou Glorieux. Beeld André Cornellier

Tussen al die beroemdheden met wie de verlegen Lecavalier heeft samengewerkt, staan ook de Zweeds-Nederlandse theaterregisseur Jakop Ahlbom en filmregisseur Boudewijn Koole. Ahlbom was na een optreden van haar in Amsterdam brutaal op haar afgestapt met de vraag of ze een stervende vrouw wilde vertolken in zijn korte dansfilm Offground (2013). In deze koortsdroom verliest een jongen zijn dementerende moeder zonder te beseffen dat ze voor altijd verdwijnt. Eerst speelt hij nog vrolijk handenspelletjes met haar. Wanneer de piano stilvalt, schieten hun handen los, stijgt zij boven tafel uit om daarna als reliëf in het blauwe behang op te gaan.

‘Ik had net zelf twee jonge dochters. Ik vond het zo’n troostrijk beeld dat voor het kind het definitieve afscheid wordt verzacht doordat ik ergens in die ruimte blijf zweven.’ Zelf heeft Lecavalier haar 91-jarige moeder nog. Al durft ze die en haar beide dochters uit verlegenheid vaak nauwelijks voor eigen werk uit te nodigen. ‘Ik voel mij ook op mijn 60ste nog altijd een absolute beginner.’

Stations door Louise Lecavalier/Fou Glorieux, 9 en 10/7 tijdens Julidans in Internationaal Theater Amsterdam en 13/3 tijdens schrit_tmacher in Parkstad Limburg Theaters Theater Kerkrade.