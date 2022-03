Dansen op de vulkaan: hoe ‘aciiiiiiiiid’ in de vroege jaren negentig Nederland veroverde

In 1988 organiseerden vier Britse dj’s de allereerste warehouseparty van Nederland, in een gekraakte loods in Amsterdam. Het was de voorbode voor een decennium van collectief beleden escapisme.

In een ver en internetloos verleden waren dj’s nog geen sterren die elk weekend minstens vijf tijdzones doorkruisen. Er waren geen dancefestivals waar extatische massa’s samenscholen. Sterker nog, er was geen ‘dance’. Er was alleen de enthousiasmerende gekte van housepioniers die de nieuwe opwindende dansmuziek hadden gehoord, en die met anderen wilden delen.

Vier evangelisten uit het westen kwamen de blijde boodschap naar Nederland brengen. De Soho Connection – dj Graham B, dj Paul Jay, Maz Weston en dj Groovemaster Johnson, die al in Nederland woonde – had in Londen tijdens de tweede Summer of Love van 1988 het licht gezien. De groep organiseerde in het staartje van die zomer de allereerste warehouseparty van Nederland in drie ruimten waarvan de kleinste gewijd was aan de nieuwe dansmuziek. En zie, op 3 september 1988 werd in een gekraakte loods aan de Levantkade in Amsterdam de moderne clubcultuur geboren. En het kindje kraaide: ‘Aciiiiiiiiiiid.’

Volgens Groovemaster Johnson was dat feest een omslagpunt. Want ja, er werd al house gedraaid in Nederland, maar de overlevering vertelt ook dat het publiek van de Roxy in Amsterdam niets moest hebben van de nieuwe muziek die house-aartsvader Eddy de Clercq als eerste in Nederland uitprobeerde.

Johnson: ‘Pas na onze Warehouse-party, ‘London Comes To Amsterdam’, pikten mensen het ook hier op.’

Door een filter gemangelde elektronische geluiden

Wat nu ‘dance’ heet, stond nog bekend onder de verzamelnaam ‘house’, of als het subgenre ‘acid house’ met zijn door een filter gemangelde elektronische geluiden. House was genoemd naar The Warehouse in Chicago, een tot een club omgetoverde loods waar de legendarische dj Frankie Knuckles het genre voor het eerst draaide. Het was de start van een clubcultuur die in bijna 35 jaar is uitgegroeid tot een enorme culturele en economische factor waar honderden miljoenen in omgaan. Een industrie binnen de muziekindustrie, met zijn eigen kleding, eigen uitgaansgelegenheden en een eigen drugscultuur. Niet alleen de muziek was nieuw, ook het ecosysteem eromheen.

Johnson: ‘Het nachtleven zoals we dat nu kennen bestond toen nog niet. Mensen gingen naar de disco om te dansen, niet om zichzelf urenlang in de muziek te verliezen.’

Ook het clandestiene van de afgelegen locatie droeg bij aan de sfeer en het succes van het feest. Al bespeurde Johnson wel wat onwennigheid bij het nieuwe potentiële publiek: ‘Niemand had nog van flyers gehoord. Toen we de op straat gingen met onze zelfgevouwen folders, keken mensen ons aan alsof we Jehova’s getuigen waren.’

Vanaf links: Norman Jay, Groovemaster Johnson, Lisa, Jerry Barry van de Soho Connection (1988).

Het enthousiasme op het feest was er niet minder om. Kwam ook door zo’n driehonderd Engelsen die de oversteek hadden gemaakt met partyparafernalia in hun bagage: scheidsrechterfluitjes, glowsticks en acidwear van het eerste uur, het smiley-T-shirt. En terwijl Danny Rampling, de Britse dj die op party-eiland Ibiza acid ontdekte, het overstuurde elektronische geknerp over de menigte uitstortte, beleefden tweeduizend man collectief een nieuwe transcendente ervaring. Muziek, rook en een nimmer aflatende stroboscoop, meer was er niet nodig om in een trance te raken. Het ‘Can you feel iiiiiiiiit’ van formatie Royal House werd door luid instemmende fluitjes bevestigd.

Een hoed in de vorm van een reusachtige papaverbol

Arno Adelaars, schrijver, vrije geest en docent die indertijd drugsonderzoek deed voor de Universiteit van Amsterdam was een van de bezoekers en beschreef de moderne tribale ervaring in zijn boek Ecstasy:

‘Honderden dansers verdwenen ieder kwartier in de vette wolken van de rookmachine, die zo dicht waren dat ik op het laatst alleen de silhouetten van mijn eigen handen tegen het stroboscopisch licht kon zien (…) De duizenden bezoekers lieten zich keer op keer onderdompelen in de rook. Dit was premièrepubliek, van de opgedofte nichten tot de oogverblindende scholieres, van de modieus verpakte yup tot die lange Chinese dame met een hoed in de vorm van een reusachtige papaverbol.’

Hoe anders beleefde de organisatie het. Johnson: ‘Doordat een enorm kunstwerk, buiten bij de poort, meterslange vlammen uitspuwde, vloog een vuilcontainer in de fik. Binnen no time kwamen de vlammen tot aan het dak. Op last van de brandweer moesten de deuren worden open gezet, waarna iedereen gratis binnen kon lopen.’

De dj's van de Soho Connection.

Dan waren er nog hele volksstammen die een sluiproute hadden ontdekt langs de laadingang van de loods en Ramplings dj-stek, de laadklep van een ingeparkeerde vrachtwagen. Er waren twee wc’s op tweeduizend bezoekers. De drank raakte op, waarna een van de organisatoren in allerijl ging bijhalen bij club Mazzo. En net als op de Bijbelse bruiloft te Kana, waar Jezus improvisorisch de catering verzorgde, leek een wonderbaarlijke vermenigvuldiging plaats te vinden. Volgens de mythe ging een blikje, gevuld met water, twee keer een kring van bezoekers rond voordat het leeg was. De opbrengst van het feest liep behoorlijk in de min en elk lid van de Soho Connection moest 800 gulden bijleggen.

Of Johnson na het financiële debacle nog wel zin had om nog zo’n feest te organiseren? ‘Absoluut. Want ondanks alle tegenslagen was iedereen wild enthousiast.’

De jaren negentig schreeuwden om collectief beleden escapisme

Dus volgde twee weekenden daarop nog een feest, en nog één, en nog één. De Roxy, de plek waar Eddy de Clerq zijn niet-begrepen zendingswerk deed, werd een bedevaartsoord voor iedereen die wilde snoepen van het hippe hedonisme. Er was de eerste golf van ster-dj’s als Dimitri, Remy en Erick E. French Kiss werd in 1989 de eerste instrumentale houseplaat die op nummer één kwam. De (acid)house verspreidde zich als een olievlek, totdat je ergens midden jaren negentig ook op de Albert Cuyp je smiley-T-shirt kon kopen en zelfs je moeder zich iets vaags kon voorstellen bij dat ‘aciiiiiiid’.

En zo schoot de grotestadsmuziek van warehouses en (gay)clubs in Chicago en Detroit ook wortel in Nederland. Voortgekomen uit disco maar ontdaan van nodeloze tierelantijntjes zoals couplet en refrein, en opgepompt met ritmische elektronica, werd house de meest extreme en effectieve dansmuziek.

De tijden schreeuwden om collectief beleden escapisme. De jaren tachtig waren zwart gekleurd door de Koude Oorlog en nucleaire dreiging. Waar punk eind jaren zeventig al de cynische soundtrack leverde voor sociale onvrede en de uitzichtloosheid van het bestaan, liet house je eind jaren tachtig dansen op de vulkaan. Punk zei ‘No Future’. House antwoordde ‘Who Cares?’, en loodste ons de vrolijke jaren negentig in.

En dan had house ook nog de kracht de muren tussen sociale groepen te slechten. The Warehouse, een club waar de bezoekers, net als resident-dj Knuckles, gay en zwart waren, trok door house ook witte hetero’s aan. Een meeting of the minds, zoals Adelaars ook zag bij de homo’s, scholieren en yuppen in Amsterdam. Acid house was al inclusief toen dat woord alleen werd gebruikt om aan te geven dat je ergens gratis de batterijen bijkreeg.

Knuffeldrug xtc als roesmiddel voor de tweede Summer Of Love

Adelaars in Ecstasy: ‘Onbekenden dansten met elkaar en praatten met elkaar (voor zover dat mogelijk was). Was dit een herbeleving van de peace & love van de de jaren zestig, de Tweede Psychedelische Golf?’

Misschien wel. En net zoals lsd werd geassocieerd met de eerste Summer Of Love werd xtc het standaard roesmiddel voor de tweede. Een knuffeldrug die enorm meehielp aan die dansvloerverbroedering.

Adelaars: ‘De pil hielp mensen over hun blokkades heen en maakte ze sociaal. De stimulerende kant van xtc zorgde voor genoeg energie om de hele nacht door te dansen.’

Maar ‘de pil’ werd ook met argwaan bekeken. Xtc werd meteen in 1988 als harddrug opgenomen in de Opiumwet, vanwege het ‘onaanvaardbare hoge risico’ voor de volksgezondheid. Uit zorg over drugsgebruik pakte de Engelse overheid het rigoureuzer aan en verbood in 1990 alle ‘raves’. ‘Bijeenkomsten van meer dan twintig personen, in de open lucht, met muziek die gekarakteriseerd wordt door een opeenvolging van repetitieve beats een volume hoog genoeg om ongemak bij de plaatselijk bevolking te veroorzaken’ waren voortaan illegaal.

Een collage van beelden van de warehouseparty. Beeld Elki Boerdam

Het was het wantrouwen en dedain dat de goegemeente reserveert voor elke nieuwe jongerencultuur. Het uitgaanspubliek werd beschouwd als een verzameling leeghoofdige stappers die op net zulke leeghoofdige muziek dansten. En dan was er het beeld van clubbers die door uitdroging, veroorzaakt door dansen en drugs, bij bosjes op de dansvloer neervielen. Een nihilistische hobby voor mensen die blijkbaar niets beters te doen hadden.

Die minachting was misschien wel een van de redenen dat ID&T, het dance-imperium dat feesten als Sensation en Mysteryland organiseert, in 2002 het eerste grootschalige dance-onderzoek liet doen door KPMG met de ondertitel ‘De betekenis en impact van dance op de Nederlandse economie en maatschappij’.

Wat bleek: toen al ging er jaarlijks 488 miljoen euro om in de dancescene. KPMG concludeerde dat dance een belangrijke culturele uiting is van de hedendaagse jongerencultuur ‘waarin individualisme, keuzevrijheid en collectiviteit (…) centraal staan.’ Take that, goegemeente! En op die xtc-ongelukken viel ook af te dingen. ‘Circa 0,9 procent van de bezoekers van een grootschalig dance-evenement doet een beroep op de medische hulpverlening ter plaatse.’

EDM als hoofdgerecht is op het muziekmenu van jongeren

Die economische kracht nam alleen maar toe. In 2010 bracht Europa dance weer terug naar Amerika als ‘edm’, electronic dance music. De vanaf toen gehanteerde verzamelnaam voor elektronische dansmuziek die nu wereldwijd een hoofdgerecht is op het muziekmenu van jongeren.

En nu? Een in 2019 gepubliceerd rapport van het ING Economisch Bureau noemt dance een drijvende kracht die 75 procent van de Nederlandse muziekexport voor zijn rekening neemt. Bovendien bestaat de wereldwijde dj-toptien al zeven jaar op rij voor meer dan de helft uit Nederlandse dj’s als Tiësto, Armin van Buuren en Martin Garrix. Die toptien verdient gezamenlijk zo’n 230 miljoen euro per jaar. Wie dan nog beweert dat cultuur een linkse hobby is, mocht willen dat-ie zo’n dik betaalde baan had.

Toegegeven, het avontuur is hier en daar afgesleten. Je weet dat dance ook een tikkie gedomesticeerd is als Armin van Buuren plaatjes mag draaien voor het koninklijk echtpaar. Maar dance heeft ook breed maatschappelijk de credits gekregen die het verdient. Bijna 35 jaar na de Nederlandse eerste warehouseparty opende Our House in Amsterdam zijn deuren: het eerste dancemuseum in de wereld. En zie: uitgaanscultuur is erfgoed geworden.